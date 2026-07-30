“Hemos vuelto”, la campaña entre Cerveza Victoria y el Málaga Club de Fútbol que recuerda su unión en los años 60

Con motivo de acuerdo de patrocinio oficializado esta mañana, Cervezas Victoria lanza la campaña titulada “Hemos vuelto”, una pieza audiovisual que recupera la colaboración existente entre la cervecera y el club en la década de los sesenta y que encuentra un nuevo capítulo entre ambas entidades. “Hemos vuelto” pone el foco en la afición malaguista como motor vital para el club y la marca. Son los propios malaguistas quienes protagonizan esta pieza recorriendo los momentos más significativos y acompañando al equipo en cada etapa de su historia.

El spot cuenta con la participación de jugadores del primer equipo como Chupe, Larrubia, Alfonso Herrero, Joaquín y Carlos Puga, junto a aficionados y aficionadas que representan diferentes generaciones del malaguismo. “Uno de los momentos más simbólicos de la pieza se construye gracias a un carnet original de abonado de la temporada 1961-62, que muestra la colaboración existente entre ambas entidades en aquellos años. Muestra una relación histórica que formó parte del imaginario colectivo de la ciudad”, aporta José Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria.

El spot se ha rodado en los espacios más reconocibles para la afición blanquiazul como el estadio de La Rosaleda, la histórica Bodega Hermanos Madrid y puntos de encuentro para los malaguistas como el de la grada de animacion Fondo Sur 1904. Para presentar esta campaña, Cervezas Victoria acogió en su fábrica la presentación de la unión entre Cervezas Victoria y el Malaga CF al que asistieron casi un centenar de personas entre empresas, medios de comunicación, colaboradores, entre otros.

El acto fue conducido por la periodista deportiva y vicepresidenta de la APDM, Isabel Sánchez, quien estructuró la jornada en tres partes.

En primer lugar, se abordó todo lo relacionado con el acuerdo de patrocinio entre Cerveza Victoria y el Málaga Club de Fútbol contando con la participación de Kike Pérez, director general del Málaga CF, y José Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria. En este apartado ambos manifestaron la ilusión ante el proyecto y la bonita alianza de dos entidades que comparten el mismo sentimiento y valores comunes. Un acuerdo que llega hasta 2031 y con importante presencia de la marca en el estadio, equipación de jugadores, acciones de comunicación y marketing y el patrocinio del “Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria”, entre otros proyectos en las que trabajarán ambos equipos más adelante.

La segunda parte, se llevó el grueso de la jornada para presentar la pieza audiovisual “Hemos vuelto” con una mesa de comentaristas formada por Jose Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria; Isidoro Blanco, coleccionista y dueño del santuario malaguista en La Laguna de Mijas; y Encarnita Perraut, aficionada malaguista desde 1956.

Para cerrar el acto, se presentó la botella de Edición Especial con el slogan “malaguista y exquisita”, que Victoria ha envasado en su fábrica exclusivamente para este evento y brindar junto a los asistentes por esta unión.

“Hemos vuelto” se emitirá a partir de hoy en canales digitales y rrss de Cerveza Victoria y Málaga CF.