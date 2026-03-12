Grandes nombres de la gastronomía española se dan cita en la nueva edición de A Cuatro Manos en Higuerón Resor

Un cartel que reúne talento de toda España

Durante el acto se dieron a conocer las fechas y el cartel completo de una edición que reafirma la evolución natural del proyecto: una propuesta ya consolidada que amplía su alcance y vuelve

a reunir a destacados cocineros de distintos puntos del país. Una cita que se ha convertido en imprescindible dentro del calendario gastronómico de la Costa del Sol.

El ciclo abrió con Mauricio Giovanini (Messina, Marbella) y continuará con un chef invitado cada mes:

· Álvaro Garrido — 27 de marzo

· Javier Estévez — 15 de abril

· Maca de Castro & Begoña Rodrigo (La Salita) — 29 de mayo (A Seis Manos)

· Kiko Moya — 4 de julio

· Kisko García — 31 de julio

· Iván Cerdeño — 28 de agosto

· Luis Veira — 25 de septiembre

· Carito Lou — 30 de octubre

· Rafael Centeno — 27 de noviembre

En cada encuentro, Diego Gallegos, chef de Arara Bistro Bar y reconocido como el Chef del Caviar, diseña un menú a cuatro manos junto al chef invitado, combinando estilos y sensibilidades gastronómicas en una propuesta creada exclusivamente para esa noche.

Un proyecto que impulsa el talento y la colaboración

Desde su creación, A Cuatro Manos se ha consolidado como un espacio de encuentro que celebra la creatividad, el oficio y la colaboración entre cocineros que comparten una misma forma de entender la gastronomía: respeto por el producto, búsqueda constante y profunda conexión con el territorio.

Cada edición se construye como un viaje único para el comensal, donde ambos chefs alternan sus propuestas y firman un menú irrepetible que solo existe durante esa noche.

Con esta iniciativa, Higuerón Resort refuerza su objetivo de posicionarse como un referente gastronómico en la Costa del Sol, impulsando experiencias que unen alta cocina, creatividad y hospitalidad en un entorno privilegiado.