La Gran Diva de Broadway, Patti Lupone, llega por primera vez a España con 'Songs From a Hat'

El panorama escénico español se prepara para unos conciertos históricos. Por primera vez en su carrera, Patti LuPone, considerada unánimemente una de las máximas leyendas vivas del teatro musical internacional, pisará los escenarios españoles. La actriz y cantante estadounidense, galardonada con tres premios Tony, dos premios Olivier y dos premios Grammy, ofrecerá una exclusiva gira nacional de seis únicos conciertos durante el próximo mes de junio.

Bajo el título Songs from a Hat, la gira arrancará el miércoles 10 de junio en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y recorrerá de forma consecutiva Barcelona (Teatre Tívoli, 12 de junio), Madrid (Nuevo Teatro Alcalá, 15 de junio), las Islas Canarias, con paradas en el festival Veranos del Taoro en Tenerife (19 de junio) y el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria (21 de junio), para clausurar este recorrido histórico en el Teatro Arriaga de Bilbao el miércoles 24 de junio.

Un formato inédito

A diferencia de los recitales convencionales, Songs from a Hat destaca por su formato íntimo y su carácter absolutamente imprevisible. Acompañada al piano por su director musical, Joseph Thalken, LuPone confía su repertorio a la espontaneidad: los títulos de los temas que componen el programa son extraídos de manera aleatoria directamente de un sombrero de copa en el propio escenario.

De este modo, cada una de las seis citas en España se convertirá en una experiencia irrepetible. El público tendrá la oportunidad de presenciar cómo la artista desgrana, según dicte el azar, los grandes hitos de la historia de Broadway que la convirtieron en un mito, como su inolvidable interpretación en el estreno original de Evita, su aclamada Fantine en Los Miserables en Londres o su arrolladora presencia en Sunset Boulevard y Company, intercalados con joyas ocultas del cancionero americano y anécdotas de su legendaria trayectoria de más de cinco décadas.

Nacida en Nueva York, Patti LuPone es sinónimo de la época dorada y contemporánea de Broadway. Su nombre está grabado en la historia de las artes escénicas gracias a una carrera que combina interpretaciones magistrales en teatro, cine y televisión. Con una potencia vocal inconfundible y una presencia escénica magnética, esta gira supone la primera y más esperada oportunidad para los amantes del género en España de ver en directo a una figura irrepetible cuya influencia ha moldeado el teatro musical moderno.

Las entradas para las distintas fechas de la gira ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta oficiales de cada uno de los recintos.

Entradas aquí: https://teatrodelsoho.com/evento/patti-lupone-songs-from-a-hat/.