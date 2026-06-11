El GDR Valle del Guadalhorce presenta el nuevo marco de ayudas LEADER 2023-2027

El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce ha presentado oficialmente el nuevo programa de ayudas LEADER correspondiente al periodo 2023-2027, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Junta de Andalucía.

El acto contó con la participación del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano; el presidente del GDR Valle del Guadalhorce y alcalde de Pizarra, Félix Lozano Narváez; y el gerente de la entidad, Sebastián Hevilla.

Este periodo de programación refuerza el compromiso con el desarrollo rural a través de la estrategia denominada "Transitando hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible", cuyo objetivo es dotar de herramientas financieras a ayuntamientos, asociaciones y emprendedores para favorecer el arraigo de la población y promover un crecimiento equilibrado del territorio.

Las ayudas se articulan en torno a tres grandes ámbitos de actuación alineados con las prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea. El primero está orientado al fortalecimiento del sector agrario y forestal mediante actuaciones de modernización tecnológica, formación y mejora de la competitividad de las agroindustrias locales.

El segundo ámbito se centra en la diversificación de la economía rural mediante el apoyo a la creación y consolidación de pequeñas y medianas empresas, el impulso del turismo sostenible y el respaldo al trabajo autónomo. Entre las novedades destaca la incorporación del Pase Rural, una medida diseñada para favorecer el emprendimiento y la generación de actividad económica en la comarca.

La tercera línea contempla actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida y la conservación del patrimonio rural, incluyendo inversiones en la protección del patrimonio, así como en servicios e infraestructuras públicas con una perspectiva social y medioambiental.

Las subvenciones podrán alcanzar los 200.000 euros por proyecto y cubrirán hasta el 65% de la inversión en iniciativas productivas y hasta el 100 % en proyectos no productivos de interés público. Además, las ayudas se tramitarán mediante concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes se resolverán por orden de llegada hasta agotar la disponibilidad presupuestaria.

Durante la presentación, Fernando Fernández Tapia-Ruano destacó la importancia de estos incentivos para impulsar el desarrollo económico y social de la comarca y puso en valor el papel de los Grupos de Desarrollo Rural como "una herramienta fundamental para acercar estas oportunidades al territorio y ayudar a que emprendedores, asociaciones y ayuntamientos puedan convertir sus proyectos en realidades".

El delegado recordó que la dotación asignada al Valle del Guadalhorce asciende a 2,3 millones de euros, financiados en un 85 % por el FEADER y en un 15 % por la Junta de Andalucía. Asimismo, animó a los potenciales beneficiarios a presentar sus solicitudes cuanto antes para aprovechar al máximo los fondos disponibles. "Nuestro objetivo es que no se pierda ni un solo euro y que el importe íntegro de estas ayudas llegue a quienes trabajan por el desarrollo de la comarca del Guadalhorce", afirmó.

Por su parte, Félix Lozano destacó la importancia de esta convocatoria para seguir avanzando en la modernización del tejido económico de la comarca. Según explicó, el periodo de ejecución es más reducido que en anteriores marcos, por lo que recomendó a los interesados “realizar sus solicitudes con la máxima agilidad”.

Asimismo, reconoció que se trata de ayudas cuya tramitación puede resultar compleja, aunque recordó que el GDR acompañará a los solicitantes durante todo el proceso. "Los interesados pueden contar con nuestra ayuda y asesoramiento desde la presentación de la solicitud hasta la justificación de la ayuda", señaló.

Lozano anunció además que la entidad pondrá en marcha próximamente una ronda informativa por los siete municipios de la comarca para explicar en detalle los procedimientos, las cuantías disponibles y los requisitos de acceso a estas subvenciones.

Durante su intervención, Sebastián Hevilla presentó las distintas líneas de ayuda y sus dotaciones económicas, deteniéndose especialmente en el Pase Rural, una de las principales novedades de esta convocatoria.

Hevilla explicó que esta medida está dirigida a personas desempleadas que deseen poner en marcha una actividad económica y que no hayan desarrollado la misma actividad durante los tres años anteriores a la solicitud. “Los beneficiarios deberán presentar un plan empresarial y comprometerse a mantener la actividad a jornada completa durante al menos tres años tras el cobro final de la ayuda” añadió.

En este sentido, subrayó que el objetivo del GDR es "repartir el máximo posible de ayudas" para maximizar el impacto de los fondos en el desarrollo económico de la comarca.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2028 y las solicitudes deberán tramitarse de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la Junta de Andalucía, mediante el procedimiento 25647.

Actuaciones cofinanciadas por el Programa Andalucía FEDER 2021-2027 y la Junta de Andalucía.