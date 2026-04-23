Fundación Unicaja organiza visitas teatralizadas, conferencias y conciertos en torno a la exposición ‘El viaje de la luz’

Fundación Unicaja organiza una programación de actividades paralelas con motivo de la exposición ‘El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo’ que contempla visitas teatralizadas, conferencias y conciertos en torno a las obras y autores de esta muestra que ofrece un recorrido por la pintura europea y española de los siglos XVI al XVIII.

La programación arranca el 29 de abril con las visitas teatralizadas a cuatro obras de la muestra en las que los cuadros de las salas del Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga cobrarán vida para acercar al público las historias y curiosidades de obras como Píramo y Tisbe de Matías Jimeno, La Abundancia de Simón de Vos o Prendimiento de Cristo de Adam de Coster. Las visitas, que se celebrarán también los días 13 de mayo y 10 de junio, se realizarán en dos pases a las 18:30 y 19:30 horas con entrada gratuita previa inscripción en mediacionculturalmalaga@fundacionunicaja.com.

El 6 de mayo dará comienzo el ciclo de conferencias en torno a la exposición con la ponencia ‘Alonso Cano, un genio universal’ a cargo de la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Rosario Camacho, que expondrá el enorme legado creativo que alumbró a lo largo de su vida uno de los más grandes creadores del siglo de oro español.

Mercedes González de Amezúa, comisaria de la exposición, protagonizará la conferencia ‘Italia, España, Flandes: variaciones sobre Caravaggio’ el 26 de mayo, en la que profundizará en la enorme influencia que el maestro lombardo ejerció en las principales escuelas pictóricas europeas a través de la práctica del claroscuro.

El 3 de junio tendrá lugar la mesa redonda ‘Dando nueva luz al arte. Restauración, conservación y enmarcación’ en la que participarán Adolfo Rodríguez, conservador de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Alfonso Castrillo, restaurador de obras de arte; Nuria Montávez, graduada en Conservación y Restauración por la Universidad Complutense de Madrid, y José Manuel García, enmarcador artesanal especializado en restauración y construcción de marcos de época. En esta mesa redonda se aportará una visión especializada y novedosa sobre los procesos de restauración, exponiendo casos concretos y analizando la importancia que tienen los trabajos de restauración y conservación de cara a la muestra pública de tesoros artísticos.

Ángel Aterido, doctor de Historia del Arte en la Universidad Complutense, clausurará el ciclo de conferencias con la ponencia ‘La pintura del final del siglo XVII en la corte española: entre Nápoles y Madrid’, en la que abordará uno de los períodos más fecundos y bellos de la historia de la pintura europea. Todas las conferencias tendrán lugar a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La nota musical correrá a cargo de Trío Panthodia y la Orquesta Barroca de Málaga, que protagonizarán los conciertos de los días 7 de mayo y 25 de junio con obras de Gabrieli, Cavalli y Stradella, y de los maestros barrocos Muffat, Telemann, Vivaldi y Bach. Los conciertos comenzarán a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Una mirada transversal al uso de la luz como vehículo narrativo

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga acoge la exposición ‘El viaje de la luz. De Guido Reni a Murillo’, que ofrece hasta el 5 de julio un recorrido único por la pintura europea y española de los siglos XVI al XVIII. La muestra, organizada conjuntamente por la Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, exhibe 81 obras, entre las que hay retratos, escenas religiosas y mitológicas, bodegones y paisajes de la colección de la Academia madrileña. De entre el medio centenar de artistas presentes destacan Guido Reni, José de Ribera, Martín de Vos, Claudio Coello, Luca Giordano, Antonio de Pereda, Alonso Cano, Carreño de Miranda, Bartolomé Esteban Murilllo, Vicente Carducho, así como una ‘Última Cena’ del taller de Tintoretto.

La exposición puede visitarse hasta el 5 de julio de lunes a sábados en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. La entrada al centro es un donativo solidario de 3 euros a beneficio del comedor para personas sin recursos de ‘Ángeles Malagueños de la Noche’ y el centro de día para personas en situación de calle ‘La Casa de la Esperanza’.

Se ofrecen visitas guiadas gratuitas para grupos de máximo 20 personas, de lunes a viernes a las 11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas; los sábados a las 11:00, 12:00, 16:30 y 17:30 horas, y los domingos a las 11:00 y 12:00 horas. Además, se ofrecen dos pases en inglés los viernes a las 17:00 horas y los sábados a las 12:30 horas. Las visitas se pueden reservar en mediacionculturalmalaga@fundacionunicaja.com.