Fundación Unicaja entrega cheques solidarios a cuatro asociaciones

Fundación Unicaja ha hecho entrega de sus cheques solidarios destinados a los proyectos sociales de cuatro asociaciones durante el partido que ha enfrentado al Unicaja Baloncesto y al Real Madrid en el Palacio de los Deportes ‘José María Martín Carpena’. Las entidades beneficiarias han sido Autismo Málaga, la Asociación Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados (AMFREMAR), la Asociación en Pro de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Antequera y Comarca (ADIPA) y la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM).

El presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez y la responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, han entregado estos cheques al presidente de Autismo Málaga, José Reyes; al presidente de AMFREMAR, Fernando Gutiérrez; al presidente de ADIPA, Mariano Mir, y a la coordinadora de APAM, Esther Portillo.

La entrega de los cheques se ha celebrado durante el descanso del partido dedicado a la Fundación Unicaja, propietaria del equipo de baloncesto. Además de esta acción, se han instalado stands informativos sobre los Campus Fundación Unicaja y el Club de Voluntarios en los que las familias han podido inscribir a menores con edades entre 7 y 16 años en un sorteo para participar en un juego durante el descanso y ganar una plaza en el Campus Baloncesto de este año. El ganador ha sido Beltrán Moral.

Iniciativas que cambian vidas

Autismo Málaga destinará el donativo a la reforma integral de su centro de valoración y atención social en TEA con el objetivo de transformarlo en un espacio multifuncional que ofrezca atención, diagnóstico, valoración y formación a familias y personas con TEA, así como formación a voluntarios y profesionales.

Este donativo también servirá como refuerzo al ‘Comedor San José’ de AMFREMAR, que atiende a personas mayores en situación de vulnerabilidad para combatir la soledad no deseada en la zona este de Málaga. Esta iniciativa ofrece acompañamiento integral a mayores de 65 años a través de un enfoque preventivo y transformador, basado en la participación ciudadana y la promoción de prácticas que fomenten el envejecimiento activo y poniendo en el centro la seguridad alimentaria.

ADIPA destinará el donativo a su proyecto de dinamización de actividades para personas con discapacidad intelectual en Antequera, que pone el foco en la sociabilización de este colectivo como eje central de su atención.

El donativo servirá también para respaldar el proyecto ‘Latidos saludables en el corazón de la Axarquía’ de APAM, que busca mejorar la calidad de vida de pacientes cardiovasculares en la Serranía de Ronda a través de la prevención, el autocuidado, el acceso a servicios sanitarios y el apoyo emocional.