Fernando Piquer, director general de la Comic-Con Málaga: "este año hemos ampliado las instalaciones y la oferta de actividades"

Málaga volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del cómic, el manga, la ilustración y la cultura audiovisual con la celebración de la segunda edición de Comic-Con Málaga. Tras la gran acogida de su primera edición, el evento afronta una nueva convocatoria con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse como una de las grandes citas para los aficionados y profesionales del sector.

La nueva edición contará con una programación que reunirá actividades, encuentros con profesionales y propuestas relacionadas con la cultura pop para públicos de todas las edades. El director general de Comic Con Málaga, Fernando Piquer, ha destacado el crecimiento del evento y el reto de mantener el nivel alcanzado durante su estreno.

Durante su visita a nuestros estudios, Piquer ha avanzado algunos de los detalles y novedades que marcarán esta segunda edición, que volverá a situar a Málaga en el mapa de los grandes encuentros nacionales dedicados al cómic y al entretenimiento.