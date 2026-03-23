"Faltó transparencia en la comunicación del Ministerio sobre el talud caído que corta la vía del AVE en Álora"

La interrupción de la línea ferroviaria en el término municipal de Álora, provoca que desde el pasado 18 de enero los trenes de Alta Velocidad no puedan llegar hasta la estación María Zambrano de Málaga. Recordemos que los viajeros tienen que completar el trazado entre Málaga y la estación de Santa Ana de Antequera, por autobús. Con Violeta Aragón, Ingeniera de Caminos y gerente de la Asociación de Constructores y Promotores, conocemos la envergadura de los trabajos que se están realizando por parte de ADIF para la reparación del talud y el muro que lo sostiene para el restablecimiento del tráfico ferroviario.

Por otra parte, también conocemos la situación de la construcción de la vivienda y los problemas que el conflicto en Irán está generando, sobre todo, ante la subida de precios de materiales y combustible que, a su juicio, también redundará en el encarecimiento del precio de la vivienda. Otro problema apuntado por Violeta Aragón, es la falta de mano de obra y la excesiva burocracia en las administraciones que impide la agilización para la construcción de vivienda.