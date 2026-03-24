Este jueves entra en vigor la Tarjeta Virtual Sanitaria

La Junta de Andalucía, en el marco de la Estrategia de Salud Digital 2030, ha anunciado que, a partir del próximo jueves 26 de marzo, se pondrá en marcha la Tarjeta Sanitaria Virtual desde los teléfonos móviles o tabletas

Esta “herramienta” según los responsables de la consejería de Salud, “va a cambiar de manera definitiva la forma en la que los andaluces se relacionan con su sistema sanitario y con sus datos de salud”. La nueva Tarjeta Sanitaria Virtual del SAS, que estará operativa a través de la Carpeta Ciudadana y de las apps Salud Andalucía y ClicSalud+, los ciudadanos podrán identificarse en cualquier centro sanitario “gracias a su interoperabilidad y al uso de un código QR dinámico de alta seguridad”; los padres podrán llevar en su móvil las tarjetas de sus hijos menores, “pensando en la conciliación y la logística de las familias”.

Alberto Barrionuevo, vocal de Farmacia del Colegio Oficial del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga, nos explica cómo se procederá a la puesta en marcha de este nuevo dispositivo y, además, nos cuenta las distintas actividades que el Colegio al que representa está llevando a cabo.