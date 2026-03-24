ALBERTO BARRIONUEVO, VOCAL DE FARMACIA DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

Este jueves entra en vigor la Tarjeta Virtual Sanitaria

Conocemos detalles de la entrada en funcionamiento de la Tarjeta Virtual Sanitaria prevista para este jueves con Alberto Barrionuevo, vocal de Farmacia del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga.

Redacción

Málaga |

La Junta de Andalucía, en el marco de la Estrategia de Salud Digital 2030, ha anunciado que, a partir del próximo jueves 26 de marzo, se pondrá en marcha la Tarjeta Sanitaria Virtual desde los teléfonos móviles o tabletas

Esta “herramienta” según los responsables de la consejería de Salud, “va a cambiar de manera definitiva la forma en la que los andaluces se relacionan con su sistema sanitario y con sus datos de salud”. La nueva Tarjeta Sanitaria Virtual del SAS, que estará operativa a través de la Carpeta Ciudadana y de las apps Salud Andalucía y ClicSalud+, los ciudadanos podrán identificarse en cualquier centro sanitario “gracias a su interoperabilidad y al uso de un código QR dinámico de alta seguridad”; los padres podrán llevar en su móvil las tarjetas de sus hijos menores, “pensando en la conciliación y la logística de las familias”.

Alberto Barrionuevo, vocal de Farmacia del Colegio Oficial del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga, nos explica cómo se procederá a la puesta en marcha de este nuevo dispositivo y, además, nos cuenta las distintas actividades que el Colegio al que representa está llevando a cabo.

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