Este jueves arranca la programación del Cine Abierto

Cine Abierto, el cine de verano que organiza cada año el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura en los 11 distritos de la ciudad, regresa del 2 de julio al 13 de agosto con 105 proyecciones gratuitas en 18 espacios públicos. Estas proyecciones, a las que cada año asisten miles de personas, cuentan con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, el patrocinio de Cervezas Victoria, Repsol e Idealista y la participación de diferentes áreas del Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Limposam y el Cementerio Histórico de San Miguel.

Cine Abierto repite en dos espacios emblemáticos con proyecciones especiales, el Cementerio Histórico de San Miguel y el Cementerio Inglés. En el primero se proyectarán Sirat (Oliver Laxe) y Ghostlight (Kelly O’Sullivan y Alex Thompson) el 16 y el 30 de julio respectivamente, y La buena letra (Celia Rico) el 13 de agosto; mientras que en el segundo se podrá ver Bird (Andrea Arnold) el 9 de julio, todas ellas a las 22.00 horas.

También se renueva el ciclo ‘Cine con firma’, en el Auditorio Eduardo Ocón, en el que se proyectarán en VOSE Anora, de Sean Baker, el 29 de julio; Emilia Pérez (Jacques Audiard); Parthenope (Paolo Sorrentino); y Flow (Gints Zilbalodis) los días 5, 8 y 12 de agosto. Estas sesiones serán a las 22.15 horas.

También a las 22.15, en la Plaza de Tabacalera, en colaboración con la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, repite el ciclo de Cine español, con ocho proyecciones: La infiltrada, de Arantxa Echevarría (3 de julio); Los destellos, de Pilar Palomero (5 de julio); Marco, de Aitor Arregi y Jon Garaño (8 de julio); Sorda, de Eva Libertad (11 de julio); Muy lejos, de Gerard Oms (19 de julio); Una quinta portuguesa, de Avelina Prat (22 de julio); El 47, de Marcel Barrena (25 de julio); y Los Tortuga, de Belén Funes (2 de agosto).

Por su parte, el Cine Albéniz acogerá a las 11.00 horas sus Matinales en familia, con 31 proyecciones dirigidas a público familiar.

A estos ciclos se suma la programación general en playas (con 26 proyecciones), parques (22) y otros lugares, hasta un total de 18 espacios en los que se celebrará Cine Abierto 2026:

Distrito 1 Centro: Cine Albéniz, Auditorio Eduardo Ocón, Playa de la Malagueta, Cementerio San Miguel y Cementerio Inglés.

Distrito 2. Málaga Este: Playa El Palo y Playa de Las Acacias.

Distrito 3. Ciudad Jardín: Parque de la Alegría.

Distrito 4 Bailén Miraflores: Parque del Norte.

Distrito 5. Palma- Palmilla: Parque Martiricos.

Distrito 6. Cruz Humilladero: Parque San Rafael.

Distrito 7 Carretera de Cádiz: Parque del Oeste, Playa de la Misericordia y Plaza de Tabacalera.

Distrito 8. Churriana: Plaza de la Inmaculada.

Distrito 9. Campanillas: CEIP Francisco de Quevedo y CEIP Cayetano Bolívar.

Distrito 10. Puerto de la Torre: Caseta municipal del recinto ferial.

Distrito 11. Teatinos – Universidad: Parque del Cine.