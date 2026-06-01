Desde este 1 de junio está activo el Plan Infoca ante el peligro alto de incendios forestales

Nos encontramos en el periodo considerado de peligro alto de incendios, por ello, desde este lunes 1 de junio ha quedado activado el Plan Infoca 2026 que estará activo hasta el próximo jueves 15 de octubre. Desde hoy entran en vigor las normas que prohíben actividades de riesgo que pueden provocar incendios forestales tales como quemas agrícolas o barbacoas al aire libre.

Durante la campaña de 2025, el Plan INFOCA registró un total de 94 intervenciones en la provincia de Málaga, habiéndose producido ya en los últimos días varios incendios que han requerido de la intervención de los bomberos forestales en los términos municipales de Canillos de Aceituno, Almáchar, o, el último, en Vélez Málaga que en la tarde de ayer fue dado por estabilizado y en el que continúan las labores para su total extinción.

Según los expertos, las cuantiosas lluvias registradas en los últimos meses han provocado la proliferación de vegetación (matorral y pastos) que, como consecuencia del aumento de las temperaturas se seca y se transforma en lo que se denomina combustible fino y muy inflamable.