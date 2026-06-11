El escritor y periodista Santi Fernández Patón retrata la gran fractura emocional de una generación en Última escala

En el verano de 2020, en una rotonda fronteriza de Hendaya, un hombre contempla cómo Miriam, su pareja durante los últimos seis años, sube a un autobús y desaparece rumbo a otra vida.

Ese instante, aparentemente cotidiano, marca el comienzo de Última escala, la nueva novela de Santi Fernández Patón, publicada por Editorial Carpe Noctem.

A partir de esa despedida y con la pandemia de COVID-19 como escenario omnipresente, Fernández Patón construye una narración íntima y generacional sobre las rupturas que transforman, los relatos familiares que heredamos y las ficciones con las que tratamos de comprendernos.

La novela se adentra en la memoria personal de su protagonista mientras explora cuestiones tan contemporáneas como la precariedad laboral, el desencanto vital, la meritocracia frustrada o la necesidad de reinventarse tras los cuarenta. Todo ello marcado por una pandemia que se quiso olvidar demasiado rápido y por una “nueva normalidad” impuesta a marchas forzadas con la que se pretendían ocultar las heridas de una sociedad arrasada.

Con una prosa reflexiva, envolvente y cargada de observación emocional, Última escala entrelaza el viaje físico con el viaje interior. Desde el confinamiento y la pandemia y sus consecuencias a nivel social e individual, hasta los trabajos precarios, las expectativas incumplidas o el peso de la herencia familiar, la novela retrata a toda una generación educada para perseguir la estabilidad y obligada después a sobrevivir en la incertidumbre.

El protagonista, instalado desde hace años en una deriva de empleos temporales, aspiraciones literarias y vínculos sentimentales frágiles,

reconstruye también la historia de su madre, una mujer marcada por el fracaso de sus ambiciones y por un secreto familiar nunca resuelto.

Última escala se sitúa además en un espacio literario especialmente reconocible para los lectores actuales: el de quienes alcanzaron la madurez entre crisis económicas, precariedad estructural y expectativas heredadas de otra época y, pese a todo, encontraron fuerzas para sobrevivir a una pandemia.