La empresa EXAMIA impulsa la digitalización y certificación en inglés de más de 23.000 profesionales hosteleros de la Costa del Sol

EXAMIA, centro examinador oficial con distinción Platino de Cambridge que opera en la provincia de Málaga y referente internacional en innovación educativa, ha suscrito un acuerdo estratégico de colaboración con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) y Cambridge University Press & Assessment. Esta alianza tiene como objetivo revolucionar la formación en lengua inglesa y acelerar la certificación oficial de competencias lingüísticas entre los profesionales del sector hotelero de la provincia de Málaga.

El acuerdo establece un marco de actuación prioritario para los cerca de 360 establecimientos asociados a la patronal malagueña. Gracias a esta colaboración, más de 23.000 trabajadores y trabajadoras del sector turístico podrán acceder, en condiciones exclusivas, a pruebas de nivel, programas formativos adaptados y exámenes oficiales de certificación de la Universidad de Cambridge.

Innovación con Inteligencia Artificial y flexibilidad formativa

La aportación diferencial de EXAMIA en este acuerdo radica en su metodología vanguardista. La formación se impartirá íntegramente en modalidad online a través de una plataforma que integra contenidos innovadores basados en Inteligencia Artificial (IA). El programa cuenta con gramática explicada mediante avatares interactivos capaces de resolver dudas en tiempo real, tutorías telemáticas con profesorado especializado, recursos digitales de última generación y simulaciones de role-play realistas para perfeccionar la práctica oral de los empleados hoteleros.

Asimismo, la alianza facilitará el acceso a Linguaskill, la prueba multinivel adaptativa de Cambridge que evalúa de forma rápida y precisa los niveles desde el B1 hasta el C2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), además de la certificación A2 Key (KET). Al incorporar tecnología digital adaptativa e IA, Linguaskill permite a los profesionales obtener resultados rápidos y un título oficial idóneo para las necesidades del entorno corporativo actual.

Ricardo Freires, director de Examia, destaca el valor de la alianza, afirmando que “para EXAMIA, este acuerdo conjunto con Cambridge English y AEHCOS supone un paso muy importante para acercar la certificación oficial de inglés al entorno profesional andaluz. Unidos por la tecnología y la innovación, ponemos a disposición de los asociados de AEHCOS una solución que les permitirá reforzar sus destrezas, ganar confianza y acceder a Linguaskill, la certificación oficial de Cambridge English diseñada para acreditar el nivel de inglés de una forma más rápida, flexible y especialmente útil para el desarrollo profesional y personal".

Un respaldo estratégico al principal motor económico

Por su parte, Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de AEHCOS, señala que "el conocimiento de idiomas, y especialmente del inglés, constituye una herramienta fundamental para la competitividad turística, la calidad del servicio y el desarrollo profesional de los trabajadores del sector hotelero". El acuerdo responde a las necesidades de un mercado altamente internacionalizado, donde datos del INE sitúan a Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda (todos de habla inglesa) a la cabeza de los mercados emisores hacia la Costa del Sol en este primer trimestre de 2026.

Finalmente, Alejandro del Nogal, Area Manager de Cambridge University Press & Assessment, asegura que "este acuerdo supone para Cambridge un compromiso para ayudar a los profesionales del sector a aprender inglés y demostrar sus competencias al mundo a través de nuestras certificaciones".