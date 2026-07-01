Dos encuentros sobre tecnología educativa y resistencia a los antibióticos cierran la segunda semana de los Curso de Verano en la Sede Tecnológica de Málaga

La Sede Tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) cierra la segunda semana de la programación de los Cursos de Verano 2026 con 2 encuentros.

El primero, TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación, está dirigido por Violeta Cebrián, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (UMA), y comienza mañana miércoles, 3 de julio, y finaliza el viernes, 3 de julio.

Este encuentro pretende proporcionar al alumnado un marco teórico-práctico para liderar la integración de la Inteligencia Artificial (IA) Generativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y transferencia.

Durante el mismo se abordan, entre otros, los modelos innovadores como el ABP-IA (Aprendizaje Basado en Proyectos con IA) o la alfabetización en IA para garantizar un uso seguro y responsable y reivindicando el rol insustituible del docente como diseñador pedagógico.

Participan como ponentes Sonia Casillas, de la Universidad de Salamanca (USAL); Daniel Cebrián y Sergio Ruiz Viruel, de la UMA; Francesc Marc Esteve y Anna Sánchez, de la Universitat Jaime I (UJI); Mª Victoria Fernández Scagliusi y Óscar Manuel Gallego, de la Universidad de Sevilla (US); Moussa Boumadan Hamed, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y Margarida Rocha, de la Universidad de Aveiro (Portugal).

Y el segundo, Adquisición y diseminación de resistencias a los antibióticos. Del ecosistema natural al microbioma humano: situación y retos actuales, cuyo director es Jaime Villaverde, investigador científico del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), se realiza el jueves, 2, de julio, y termina el viernes, 3 de julio.

Este encuentro estudia la resistencia a los antimicrobianos (RAM) desde una perspectiva integral, analizando cómo los genes de resistencia surgen en ambientes naturales, se diseminan a través de aguas residuales, suelos y animales, y finalmente alcanzan el microbioma humano. Esta resistencia es una amenaza global que compromete los avances médicos, la seguridad alimentaria y la estabilidad de los ecosistemas y comprender esta cadena es esencial para diseñar estrategias efectivas de control.

Para ello cuenta con la participación como profesorado de Jordi Figerola, de la Estación Biológica de Doñana (CSIC); Mª Antonia Sánchez Romero, de la Universidad de Sevilla (US); Pilar Truchado, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura; Carles Úbeda, de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, y Raúl Emilio Vega, de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía.

En esta edición la programación de la Sede Tecnológica está compuesta por 5 cursos, un curso y 4 encuentros, que se realizan del 22 de junio al 9 de julio.

Cursos de Verano

La oferta global de los Cursos de Verano de la Internacional de Andalucía en esta edición es de 39 cursos y encuentros, dividida en cuatro grandes bloques temáticos: transformación digital, donde la Inteligencia Artificial (IA) mantiene un papel protagonista, que se analiza desde ámbitos como la educación, la minería, la agroindustria, la logística y la salud; sostenibilidad, sobre todo a través de la transición energética; cultura e identidad y el territorio, con cursos donde se aborda la economía social, los puertos, la agroindustria e, incluso, el rol en Europa.

Tras los cursos de la Sede de Málaga tendrán lugar los de la Sede de La Rábida (Palos de la Frontera), del 7 al 23 de julio, y los de la Sede Antonio Machado (Baeza), del 18 de agosto al 4 de septiembre. A esta oferta se suman por segundo año consecutivo los cursos en Jerez, donde en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz (UCA) se realizarán 4 cursos de verano.

Los Cursos de Verano de la UNIA cuentan, por tercer año, con la colaboración en su programa de becas de la Fundación Unicaja.