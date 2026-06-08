Descubre los Conciertos Imperdibles en Marenostrum Fuengirola para el próximo mes de julio

Marenostrum Fuengirola ofrecerá este mes de julio de 2026 grandes conciertos a orillas del mar Mediterráneo, a los pies del Castillo Sohail. Algunas de las fechas más destacadas serán Dani Fernández el 4 de julio, La Reina del Flow el 5 de julio, Sting el 13 de julio y el gran cierre con el Weekend Beach Festival del 9 al 11 de julio.

Todos los eventos se llevarán a cabo en el Escenario Unicaja y debido la gran afluencia de público en verano, se recomienda utilizar el transporte público (el tren de cercanías de Málaga conecta con Fuengirola) o aparcar en el parking público del centro comercial Miramar, situado a unos 500 metros del recinto.

Entradas

Para la compra de entradas visita la web de Marenostrum Fuengirola, los puntos de venta autorizados de El Corte Inglés o en Ticketmaster.