Desarrollan un videojuego que simula la labor de un espetero

La profesión de espetero está perdiendo especialización en Málaga a causa de la falta de relevo generacional. Alejandro Antelo (Malagacore) ha desarrollado un videojuego que simula el oficio de este trabajador que copa los paseos marítimos de la provincia de Málaga. Como creador y desarrollador del videojuego, ha atendido a Onda Cero Málaga para explicar los pormenores de la idea.

Antelo asegura que esta idea surgió de su audiencia y él se encargó de materializarlo. El juego está ambientado en la playa de El Palo y recrea los edificios del paseo marítimo del distrito este.

Los usuarios que quieran disfrutarlo, van a poder ponerse en la piel de un espetero que tiene que encargarse de su área de trabajo. Entre las funciones a desarrollar está la organización de la barca, encender el fuego, espetar las sardinas, cocinarlas y emplatarlas. El atractivo del videojuego está en la constante inquietud de no saber si la dirección del chiringuito en el que trabajas te va a despedir.

El lanzamiento será en las próximas semanas y se podrá obtener en la plataforma digital Steam. Además, Antelo está trabajando junto a otros desarrolladores en Sigillum, un videojuego de terror que está inspirado en las constumbres andaluzas y se ambienta en Málaga.