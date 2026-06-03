Entrevista con el doctor Javier García Montesinos, director médico de Miranza Málaga

Consejos de salud ocular para implementar ante la llegada del verano

La clínica Miranza Málaga es la primera clínica oftalmológica que el grupo pone en marcha de manera integral. El proyecto cuenta con la última dotación tecnológica, tanto en lo relativo a pruebas diagnósticas como a su área quirúrgica. En concreto, la clínica dispone de una superficie total de 1.200 metros cuadrados ubicados en tres plantas que alojarán 6 consultas de oftalmología, 3 áreas de pruebas diagnóstica y tratamiento, 2 quirófanos y 10 subespecialidades del ojo.

Isabel Naranjo

Malaga |

El Dr. García Montesinos es especialista en córnea, catarata y cirugía refractiva de Miranza Málaga desde 2023. Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga, realizó su formación como especialista en oftalmología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y ha completado su trayectoria con estancias formativas en centros de referencia internacional, como es el caso de Moorfields Eye Hospital, en Londres. El oftalmólogo es doctor en Medicina y cuenta con una sólida actividad científica e investigadora, con varias publicaciones en revistas especializadas y participación en congresos nacionales e internacionales. Desde su incorporación a Miranza, el Dr. García Montesinos ha desarrollado su actividad en el ámbito del segmento anterior, contribuyendo al crecimiento y consolidación de esta área dentro del centro.

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