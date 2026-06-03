Consejos de salud ocular para implementar ante la llegada del verano

El Dr. García Montesinos es especialista en córnea, catarata y cirugía refractiva de Miranza Málaga desde 2023. Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga, realizó su formación como especialista en oftalmología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y ha completado su trayectoria con estancias formativas en centros de referencia internacional, como es el caso de Moorfields Eye Hospital, en Londres. El oftalmólogo es doctor en Medicina y cuenta con una sólida actividad científica e investigadora, con varias publicaciones en revistas especializadas y participación en congresos nacionales e internacionales. Desde su incorporación a Miranza, el Dr. García Montesinos ha desarrollado su actividad en el ámbito del segmento anterior, contribuyendo al crecimiento y consolidación de esta área dentro del centro.