El concierto de Pablo Alborán en Marenostrum Fuengirola contará con intérprete de lengua de signos

Cuando Pablo Alborán suba al Escenario Unicaja el próximo 6 de junio, lo hará en un entorno plenamente accesible. Una cita especialmente significativa al celebrarse en su tierra. El show contará con diversas medidas de accesibilidad articuladas por la Fundación Music For All, entidad almeriense referente en este ámbito, que refuerza así su alianza con uno de los ciclos de conciertos más destacados del verano musical español: Marenostrum Fuengirola.

La colaboración entre ambas entidades, que ya en la pasada edición demostró su solidez con el concierto 100% accesible de Antoñito Molina, da un paso más esta temporada. En esta ocasión, el concierto contará con intérprete de lengua de signos española (LSE), Chus Beltrán, que signará en directo todo el espectáculo, facilitando el seguimiento en tiempo real a personas con discapacidad auditiva.

A esta medida se suma el sistema de accesibilidad del recinto, que incluye: aparcamiento reservado para personas de movilidad reducida, carril de acceso exclusivo, plataforma elevada, aseos adaptados, barra accesible, bucle magnético, préstamo de mochilas vibratorias, cascos antirruido y tapones, admisión de perros guía y señalización completa mediante códigos Navilens con audio descripción del espacio.

Toda la información práctica sobre accesibilidad, junto a materiales adaptados como programación en Braille y menús accesibles, estará disponible en el punto de información ubicado en la entrada del recinto, atendido por el equipo de la Fundación.

Las personas que requieran estos servicios pueden solicitarlos a través del formulario habilitado en la web de Marenostrum Fuengirola o contactando directamente a accesibilidad@marenostrumfuengirola.es. Las solicitudes se gestionarán por orden de llegada y según aforo disponible.