El Colegio de Veterinarios de Málaga llevará a las playas la recogida de firmas de la ILP del Medicamento Veterinario

El Colegio de Veterinarios de Málaga, la Asociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía (AMVEAC) y la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE) impulsan este verano la campaña ‘Firma por tu animal, también en la playa’, una iniciativa destinada a acercar a la ciudadanía la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular del Medicamento Veterinario.

La campaña se desarrollará del 1 de julio al 31 de agosto en algunas de las playas más concurridas del litoral malagueño, aprovechando la gran afluencia de vecinos y visitantes nacionales durante los meses de verano. Para ello, se habilitarán puntos informativos a la salida de las playas en los que veterinarios voluntarios podrán explicar el objetivo de la ILP e invitar a los ciudadanos a sumarse con su firma.

El horario previsto para la recogida será de 19:30 a 21:30 horas, una franja especialmente pensada para coincidir con la salida de bañistas y familias tras la jornada de playa. La iniciativa recorrerá distintos enclaves de la Costa del Sol, un litoral que supera los 150 kilómetros y que durante el verano concentra una intensa actividad social y turística.

Desde las tres instituciones que promueven la iniciativa destacan que el objetivo de esta acción es hacer más visible una reivindicación esencial para la profesión veterinaria y para el bienestar animal, llevando la recogida de firmas a espacios de gran concurrencia y facilitando que cualquier ciudadano pueda apoyar la ILP de forma sencilla.

La campaña contará con la participación de colegiados voluntarios, que podrán inscribirse previamente para organizar los turnos de presencia en los distintos puntos habilitados. La organización facilitará a los participantes los pliegos de firmas y el correspondiente material informativo

Con esta iniciativa, el Colegio de Veterinarios de Málaga, AMVEAC y AEMAVE refuerzan su compromiso con una regulación del medicamento veterinario que responda a las necesidades reales de los profesionales y de los animales, al tiempo que hacen partícipe a la sociedad de una demanda que afecta directamente a la salud pública, la sanidad animal y la calidad asistencial veterinaria.