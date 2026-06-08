El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga recuerda que la Campaña de la Renta entra en su recta final y aconseja no esperar al último momento

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga recuerda a los ciudadanos que la Campaña de la Renta 2025 entra ya en su fase final y recomienda no dejar la presentación de la declaración para los últimos días, especialmente en aquellos casos que requieren revisión documental, aplicación de deducciones o comprobaciones fiscales específicas.

La campaña finalizará el próximo 30 de junio para la mayoría de contribuyentes, aunque el plazo para aquellas declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria concluye antes, el 25 de junio.

La presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, Virginia Martín, ha señalado que “muchos contribuyentes siguen pensando que su declaración es sencilla y, sin embargo, cada año nos encontramos con errores relacionados con deducciones, ayudas, alquileres o situaciones personales que pueden afectar directamente al resultado de la renta”.

Virginia Martín ha insistido además en la importancia de acudir a profesionales especializados: “Un gestor administrativo no solo presenta una declaración, sino que asesora, revisa y acompaña al ciudadano para garantizar que el proceso se realiza correctamente y con todas las garantías”.

Desde el Colegio malagueño recuerdan que la presente campaña incorpora algunas novedades relevantes, entre ellas los cambios vinculados a reducciones y deducciones, las obligaciones derivadas de alquileres, ayudas o prestaciones, así como distintas cuestiones relacionadas con rendimientos del trabajo, autónomos y deducciones autonómicas.

Además, el Colegio recuerda que muchas personas continúan teniendo dudas sobre la obligatoriedad de presentar la declaración, especialmente en casos relacionados con varios pagadores, prestaciones, alquileres o ayudas públicas.

La institución también pone el foco en la necesidad de revisar cuidadosamente los borradores facilitados por la Agencia Tributaria, ya que estos pueden contener errores, omisiones o datos incompletos.

“Confirmar el borrador sin una revisión adecuada puede provocar que el contribuyente pierda deducciones importantes o incorpore datos erróneos que posteriormente generen incidencias”, ha añadido la presidenta del Colegio malagueño.

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga recomienda especialmente no esperar a los últimos días para solicitar cita o recopilar documentación, ya que durante el cierre de campaña se incrementan notablemente las consultas y la carga de trabajo.

Los gestores administrativos desempeñan un papel fundamental en el asesoramiento integral a ciudadanos, autónomos y empresas, ofreciendo seguridad jurídica, cercanía y un servicio profesional especializado en materia tributaria y administrativa.

Casos frecuentes detectados en esta campaña

Según explica Domingo Cabrera, miembro de la Junta de Gobierno, se están detectando algunas incidencias recurrentes durante la presente campaña de la Renta, especialmente relacionadas con las deducciones familiares y autonómicas.

Una de las casuísticas más habituales afecta a progenitores con hijos mayores de 18 y menores de 25 años. En muchos casos, los padres confirman el borrador de Renta Web incluyendo a los descendientes sin comprobar previamente si estos han obtenido ingresos superiores a los límites establecidos por la normativa. Esta situación puede provocar posteriormente la pérdida de la deducción por descendientes.

Según explican desde el Colegio, este año se está dando además la circunstancia de que algunos jóvenes han presentado la declaración sin estar obligados a ello, lo que también afecta directamente a la posibilidad de que los progenitores puedan aplicarse determinadas deducciones. Como novedad, la Agencia Tributaria ha habilitado en determinados supuestos la posibilidad de anular la declaración presentada por los descendientes cuando no existía obligación de presentarla.

Por otro lado, los gestores administrativos también alertan de problemas relacionados con la justificación documental de algunas deducciones autonómicas, como las vinculadas a actividades deportivas. En concreto, se están encontrando certificados emitidos por gimnasios en los que únicamente figura el nombre del usuario, sin apellidos ni datos identificativos suficientes, lo que puede generar incidencias en una eventual comprobación tributaria.

Ante esta situación, el Colegio recomienda revisar cuidadosamente toda la documentación antes de confirmar la declaración y solicitar a los centros deportivos justificantes completos que incluyan correctamente los datos identificativos del contribuyente.