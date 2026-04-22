El Colegio de Enfermería de Málaga consigue una sentencia condenatoria por falsedad documental

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha conseguido una sentencia condenatoria por falsedad documental tras detectar un intento de colegiación con documentación no válida, en un caso que pone de relieve la importancia de los controles en el acceso a las profesiones sanitarias.

Los hechos se remontan a enero de 2022, cuando una persona trató de colegiarse aportando una certificación de homologación de título cuya autenticidad generó dudas. Tras verificar el documento con el organismo emisor, el Colegio confirmó que carecía de validez y, a través de su asesoría jurídica, interpuso la correspondiente denuncia.

El procedimiento judicial ha concluido en abril de 2026 con la aceptación de la condena por parte de la denunciada por un delito de falsedad en documento oficial. La sentencia, dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Málaga, establece una pena de seis meses de prisión, multa económica, inhabilitación y el pago de las costas procesales.

“Se ha evitado un riesgo grave para la seguridad de los pacientes”

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga subrayan la importancia de haber detectado esta situación a tiempo.

El presidente del Colegio, José Miguel Carrasco, ha señalado que “la actuación del Colegio ha sido determinante para evitar que una persona sin la titulación exigida pudiera acceder al ejercicio profesional, con el consiguiente riesgo que esto habría supuesto para la seguridad de los pacientes”.

En este sentido, ha añadido que, “estamos ante un ejemplo claro de por qué los controles en el acceso a la profesión no pueden relajarse en ningún caso. La enfermería es una profesión sanitaria que exige formación, responsabilidad y garantías”.

Llamamiento a reforzar los controles en la contratación sanitaria

El Colegio advierte de que este tipo de situaciones, aunque no son habituales, evidencian la necesidad de extremar las medidas de verificación en los procesos de contratación.

“Es imprescindible exigir la titulación oficial y la colegiación obligatoria en todos los casos. No estamos hablando de un trámite administrativo, sino de una garantía directa para la seguridad de la ciudadanía”, ha subrayado Carrasco.

Asimismo, el presidente ha hecho un llamamiento a las administraciones y centros sanitarios para que refuercen los mecanismos de control: “no se puede permitir que ninguna persona acceda al ámbito sanitario sin cumplir con los requisitos legales. Está en juego la confianza en el sistema y, sobre todo, la salud de los pacientes”.

Compromiso firme contra el intrusismo profesional

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga insisten en que continuarán actuando con firmeza ante cualquier intento de intrusismo o irregularidad, defendiendo el ejercicio profesional y garantizando que la atención sanitaria se preste con todas las garantías.

La institución recuerda que la colegiación y la verificación de la titulación no solo protegen a la profesión, sino que constituyen un elemento clave para asegurar una atención segura, cualificada y de calidad.