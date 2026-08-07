Coín presenta una Verbena Tomatera de dos días y anuncia a Melody como madrina del Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro

La Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el Ayuntamiento de Coín han presentado este jueves, 6 de agosto, la tercera edición de la Verbena Tomatera, una cita que se celebrará los próximos 13 y 14 de agosto, a partir de las 20:00 horas, en la plaza de la Alameda, coincidiendo con la Feria de Agosto. El programa culminará el 15 de agosto con el ya tradicional Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro, que tendrá lugar en el Parque de San Agustín y que este año contará con una madrina de excepción: la cantante Melody.

La presencia de Melody será una de las grandes novedades de esta edición. Con más de dos décadas de trayectoria artística y convertida en una de las voces más populares del pop español, la artista sevillana apadrinará uno de los actos más emblemáticos de la

campaña del Tomate Huevo Toro, reforzando la proyección de un evento que cada año reúne a productores, restauradores, aficionados a la gastronomía y público de toda la provincia.

La Verbena Tomatera volverá a convertir la plaza de la Alameda en un espacio de encuentro donde la música, la gastronomía y el ambiente festivo serán protagonistas. El miércoles 13 de agosto actuará el grupo Sótano Sur, mientras que el jueves 14 será el turno de Siempre Así. Ambas jornadas estarán amenizadas por el DJ Toni Solís y contarán con una barra de comida y bebida en la que el Tomate Huevo Toro será uno de los grandes protagonistas.

Durante la presentación, el concejal de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Coín, Antonio González, destacó el respaldo municipal a una iniciativa que ya se ha consolidado dentro de la programación de la Feria de Agosto. Explicó que el municipio vivirá nueve días de actividades, música, tradición y convivencia, y subrayó que la Verbena Tomatera, tras el éxito cosechado el pasado año, vuelve a convertirse en una herramienta para promocionar el Tomate Huevo Toro y el conjunto de productos de la huerta del Guadalhorce.

Asimismo, recordó que la feria culminará el 15 de agosto con el Concurso Hortofrutícola y el tradicional Concurso Cata Subasta del mejor lote de Tomate Huevo Toro, además de los actos religiosos en honor a la patrona y alcaldesa perpetua de Coín, la Virgen de la Fuensanta. "Es una feria inclusiva, familiar y pensada para que cada vecino y visitante encuentre su momento", señaló.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Tomate Huevo Toro, Pepe Guerrero, animó a vecinos y visitantes a participar en la Verbena Tomatera, recordando que, además de ofrecer un espacio de convivencia, permite recaudar fondos para las actividades de

promoción del Tomate Huevo Toro y de los productos de la huerta del Valle del Guadalhorce.

Guerrero anunció también una importante novedad para el Concurso Cata Subasta “todas las personas que presenten tomates al certamen recibirán una bonificación en el momento de la entrega” una medida con la que se pretende incentivar la participación y

poner de manifiesto el alto nivel y la calidad del Tomate Huevo Toro cultivado al aire libre en el Valle del Guadalhorce.

Igualmente, recordó que, como cada año, durante la mañana del 15 de agosto se podrá adquirir Tomate Huevo Toro directamente en los puestos de venta instalados en el Parque de San Agustín.

En el acto intervino también Pepe Cobos, de Bodegas El Pimpi, quien puso en valor el carácter festivo y, al mismo tiempo, el reconocimiento que supone esta celebración para el sector agrícola. "Hay que divertirse, que es el espíritu de una verbena y, además, esta

verbena es un sentido homenaje al campo y al trabajo que hacen durante todo el año para proporcionarnos lo mejor de la huerta", afirmó.

Cobos aprovechó la presentación para anunciar que, durante la Verbena Tomatera, en concreto el 13 de agosto, se entregará el Reconocimiento y Homenaje a la labor agrícola 2026, una distinción que este año ha recaído en el agricultor coineño Juan Urbano.

La III Verbena Tomatera y el Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro están organizados por la Asociación Tomate Huevo Toro y Frutas y Verduras del Guadalhorce, con la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce y el

Ayuntamiento de Coín, y el apoyo de la Diputación de Málaga, Sabor a Málaga, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y Gusto del Sur.