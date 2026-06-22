El Círculo Empresarial de Málaga premia la excelencia de Sando, Trops, Tour10 y Utamed en su VI Gala Benéfica

El Círculo Empresarial de Málaga ha celebrado en la noche de este viernes, 19 de junio, su VI Gala Benéfica anual, que ha reunido a representantes institucionales, empresarios, directivos y profesionales de distintos sectores. Todo ello, en una velada que ha vuelto a combinar reconocimiento al talento empresarial, compromiso social y apoyo a la infancia en situación de vulnerabilidad.

Un encuentro que ha tenido lugar en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción de la capital, al que han asistido entre otros la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, así como representantes de la Diputación Provincial y la propia administración autonómica, junto a una amplia muestra del tejido económico y social de la provincia.

El encuentro destina íntegramente su recaudación a los programas de acogimiento familiar de menores que impulsa la Fundación Hogar Abierto. Se trata de una entidad de referencia en la protección de la infancia y el acompañamiento a menores en situación de vulnerabilidad, cuyos responsables han puesto en valor y agradecido el compromiso solidario demostrado, un año más, por el tejido empresarial malagueño.

Al respecto, el presidente del Círculo ha destacado que "el éxito de una sociedad no se mide únicamente por la prosperidad que genera, sino por la forma en que acompaña a quienes más necesitan una oportunidad. En eso, Hogar Abierto representa un ejemplo que merece nuestro reconocimiento y apoyo", añadió.

Por su parte, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta en funciones, subrayó que el progreso de Málaga y Andalucía es fruto de la colaboración entre administraciones y sector empresarial, destacando la importancia de este encuentro y de las empresas que conforman el Círculo, porque “representáis una buena muestra y un buen espejo del dinamismo de Málaga”. Al mismo tiempo, España agradeció el trabajo y “vuestra generosidad porque, al final, unir el éxito empresarial con la solidaridad es lo que define lo que es el empresariado malagueño. Sois la fuerza que empuja Málaga y que hace que nuestra tierra sea imparable”, dijo.

La también portavoz de la Junta de Andalucía reafirmó, además, el compromiso del Gobierno andaluz con la actividad económica y la internacionalización empresarial, recordando que “queremos que nuestras empresas cada vez vendan más, que vendan mejor, que sean exportadoras de forma regular y por ello, desde Andalucía TRADE hemos puesto en marcha un modelo muy potente de internacionalización con incentivos directos a la misma. Esa fuerza de la que os hablo de Málaga y Andalucía tienen nombre y apellido, reflejado en los premiados de esta noche”, señaló España.

Del mismo modo, se refirió a la buena senda de nuestra comunidad y de la provincia de Málaga, fortaleciendo un entorno estable y competitivo que favorezca la inversión, la innovación y la creación de empleo. En este sentido, la consejera advirtió que “esa es nuestra obsesión: crear ese ecosistema empresarial, porque tenemos muy claro que sois quienes creáis la riqueza, quienes dinamizáis la economía y los que creáis el empleo”, señaló.

En su intervención, Jiménez Badía reflexionaba acerca de la relevancia del tejido empresarial malagueño, enfocado en un esfuerzo presente con miras al futuro. Al respecto, señalaba que “las mejores cosas que hacemos rara vez son solo para nosotros. El verdadero legado de una generación no es aquello que construye para sí misma, es aquello que deja preparado para los demás", dijo.

"Cuando dentro de veinte años alguien contemple la Málaga que estamos construyendo hoy, la pregunta verdaderamente importante no será cuánto crecimos. La pregunta será mucho más sencilla: ¿Qué fuimos capaces de dejar?”, apuntó el presidente del Círculo. Así mismo, destacó que "Málaga vive uno de los momentos más relevantes de su historia reciente”, si bien subrayaba que “precisamente porque vivimos un momento extraordinario, no podemos permitirnos la complacencia. La vivienda, la movilidad, las infraestructuras, el agua, la electricidad... son desafíos importantes. Ya no basta con gestionar el presente; hay que preparar el futuro", apuntó el presidente del Círculo.

Reconocimiento al talento empresarial

Durante la gala se ha procedido a la entrega de los Premios Círculo Empresarial de Málaga 2026, con los que la institución reconoce cada año la trayectoria, la innovación y la aportación al desarrollo económico y social de empresas y profesionales de la provincia.

El Premio a la Innovación ha sido concedido a Paco Ávila, CEO y fundador de UTAMED, por su apuesta decidida por la transformación del ámbito educativo y la innovación universitaria, impulsando nuevos modelos formativos adaptados a los retos actuales y futuros.

Por su parte, el Premio a la Trayectoria Empresarial ha distinguido a José Luis Sánchez Domínguez, fundador de SANDO, en reconocimiento a una carrera empresarial marcada por su contribución al desarrollo económico de Málaga y Andalucía, así como por su papel como referente en el sector de la construcción y la obra civil.

El Premio al Crecimiento Empresarial ha recaído en Francisco Serón Ángulo, CEO y fundador de TOUR10, por la evolución de la compañía hasta consolidarse como un actor destacado en la distribución turística independiente, con una estrategia basada en la expansión y la competitividad en mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, el Premio a Empresa Líder en su sector ha sido otorgado a TROPS, en reconocimiento a su posición de liderazgo, su capacidad de innovación constante y su contribución al fortalecimiento de uno de los sectores estratégicos de la economía malagueña, como es el agroalimentario. Un galardón que ha recogido el responsable de la firma de Vélez-Málaga, David Sarmiento.

La gala ha incluido además la entrega de la distinción de Socio Honorífico del Círculo Empresarial de Málaga a Javier de Haro Olea, de Abogados Martín Salido y de Haro, en reconocimiento a su implicación continuada, su compromiso con la institución y su contribución al fortalecimiento del propio Círculo Empresarial de Málaga desde sus inicios.

"Detrás de cada empresa hay mucho más que una actividad económica. Hay empleo, hay proyectos de vida, hay personas que deciden apostar por el futuro incluso cuando no existen garantías”, ha añadido el presidente del Círculo.

La celebración de esta gala benéfica ha contado en 2026 con el respaldo de un amplio grupo de empresas e instituciones patrocinadoras, entre las que destacan FB Intec y Sardesa (categoría Oro); Cajamar y Volvo Vypsa (Plata Premium); además de Winterhalter, Diputación de Málaga, Promálaga, Novaschool, Mapfre y Prolongo-Faccsa (categoría Plata).