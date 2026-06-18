Investigadores de cinco países toman muestras de uranio y ADN en pinturas y grabados de las cuevas de Rincón de la Victoria

El proyecto de investigación prehistórica que se ha venido desarrollando desde 2021, culminará a finales de este próximo verano la fase de actividades de campo (de intervención directa en las cavidades). “Al equipo le espera un nuevo ciclo de un par de años de trabajos de laboratorio y publicaciones que, claramente, situarán estos yacimientos prehistóricos (Paleolítico y Neolítico) situados en la Bahía de Málaga, en primera línea mundial, gracias a la enorme colaboración internacional que se ha sumado a este proyecto, y que nació como objetivo de un equipo provincial que unió esfuerzo para recuperar información de unas cuevas desahuciadas por la comunidad científica del siglo XX”, insistió María del Mar Espejo, una de las investigadoras malagueñas del equipo.

Dicho equipo provincial está compuesto por los miembros del Instituto de Investigación Cueva de Nerja: Luis-Efrén Fernández, Cristina Liñán y Yolanda del Rosal; el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cádiz: José Ramos y los investigadores malagueños María del Mar Espejo y Pedro Cantalejo (que iniciaron los estudios de estas cavidades en 1984).

A este equipo se ha sumado el grupo internacional de National Geographic: George Nash, Genevieve von Petzinger, Barbara Oisterw, Barbara Oosterwick y el director del proyecto Firts Art Hipólito Collado.