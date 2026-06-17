La venta de un ático por casi 6 millones de euros en Málaga Este confirma la llegada del ultra lujo a la capital

En una de las últimas parcelas disponibles junto al Parque de El Morlaco, en pleno Málaga Este, la promotora KPC levanta Livermore, un proyecto único con 12 residencias diseñadas para redefinir el lujo desde la serenidad y la precisión arquitectónica, conectadas con la naturaleza y abiertas al mar. Su comercialización la gestiona en exclusiva ON3 Consulting, que ha cerrado la venta de uno de sus áticos por 5,7 millones de euros sobre plano, en una operación que confirma que Málaga Este ha entrado en el sector del ultra lujo, que hasta hace poco parecía reservado a Marbella, Benahavís o Sotogrande.

La del ático es la operación más destacada de una comercialización que ya acumula cinco reservas de la docena de viviendas disponibles, lo que supone el 40% del proyecto vendido en el momento que comienzan las obras. Livermore incorpora elementos poco habituales incluso en el mercado de lujo: piscina privada en cada residencia, cocina exterior equipada y acceso directo mediante ascensor privado, con precios que arrancan en dos millones y medio de euros. El conjunto de operaciones confirma además la aparición de un nuevo segmento residencial en la capital, el de la vivienda por encima de los cuatro millones de euros con una demanda creciente.

Un proyecto único con 12 residencias diseñadas para redefinir el lujo | ON3

"Livermore es exactamente el tipo de proyecto en el que nuestra forma de trabajar marca la diferencia. Un producto muy limitado, con una demanda muy cualificada y una estrategia comercial que hay que diseñar desde el principio y estos resultados son el reflejo directo de ese trabajo", asegura Rodrigo Rodríguez, socio director de ON3.

La operación muestra un mercado que se transforma cada día. La escasez de suelo en enclaves consolidados como El Morlaco, el nuevo perfil del comprador en Málaga capital y la creciente demanda de producto exclusivo con oferta muy limitada están impulsando operaciones de valor récord que la ciudad no había registrado hasta entonces en la zona.