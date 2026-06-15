ENRIQUE MURILLO, PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LAS PALMERAS

Los hosteleros de Pedregalejo piden celeridad en las obras del Paseo Marítimo

Las obras del Paseo Marítimo de Pedregalejo cumplen nueve meses desde su inicio y no estarán finalizadas en las fechas inicialmente previstas. Por ello, los empresarios hosteleros afectados piden medidas que favorezcan su actividad empresarial durante la temporada alta.

Redacción

Málaga |

El 6 de octubre de 2025 dieron comienzo las obras de remodelación del Paseo Marítimo de Pedregalejo. El proyecto, con un presupuesto de 5,7 millones de euros impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, fue muy criticado, sobre todo, por los empresarios de los chiringuitos del Paseo ya que, entendían, iba a provocar el cierre de muchos de ellos.

Precisamente, desde el consistorio se estableció que las obras se realizaran por fases para minimizar los efectos negativos tanto a los vecinos como a los empresarios hosteleros, sin conseguir dicho objetivo como denunciar, sobre todo, este último colectivo que expresa el temor de ver como las obras se van a prolongar durante la temporada alta.

Recordemos que la obra comprende el tramo entre los Baños del Carmen y el Arroyo Jaboneros y, entre otros, cuenta con el objetivo de reorganizar las terrazas de bares y restaurantes y, entre otras, la mejora de las redes de saneamiento.

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