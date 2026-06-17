La Mariscá prepara la mejor fritura malagueña de la provincia

La Academia Gastronómica de Málaga falló ayer por la tarde los premios del ‘III Concurso de Fritura Malagueña: Fritos con Arte’. Ha sido el establecimiento La Mariscá, en Málaga capital, el que ha obtenido el premio a ‘Mejor Fritura Malagueña’ en este certamen en el que han participado 14 establecimientos de toda la provincia de Málaga.

El concurso comenzó el pasado 1 de junio y culminó ayer martes 16 de junio con una entrega de premios que tuvo lugar en el restaurante Gutiérrez Puerto situado en el Palmeral de las Sorpresas del Puerto de Málaga. La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración y patrocinio de la Junta de Andalucía, Gusto del Sur, Diputación Provincial de Málaga, Sabor a Málaga, Cervezas San Miguel y Morales y Godoy.

Por otra parte, en la categoría a ‘Mejor fritura de boquerones’, el restaurante ganador ha sido Marina Playa, en Rincón de la Victoria. Se trata de una categoría en la que el jurado ha valorado la receta de fritura de boquerones que más representa la autenticidad de este plato tan característico de la gastronomía malagueña.

Tal y como recordó Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, este concurso nace con el objetivo de “preservar la autenticidad de un que apuesten por una fritura de calidad; y difundir la excelencia de la gastronomía de Málaga y Andalucía”.

La entrega de premios ha contado este año con la presencia de la diputada provincial, Salomé Hidalgo y el secretario general provincial de la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, José María Bergillos Serrano.

“La fritura malagueña es mucho más que una receta: es patrimonio, es identidad y es un importante atractivo turístico que nos distingue dentro y fuera de nuestras fronteras”, apunto la diputada Salomé Hidalgo, “concursos como este ponen en valor el trabajo diario de pescadores, productores, distribuidores, cocineros y hosteleros que contribuyen a que Málaga sea hoy una referencia gastronómica nacional e internacional”.

Catorce restaurantes participantes

Los restaurantes que han participado en este III Concurso de Fritura Malagueña han sido: Las Palmeras (Málaga); La Recaleta (Málaga); Avante Claro (La Cala del Moral, Rincón de la Victoria); El Cabra Ovidio (Málaga); Marina Playa (Rincón de la Victoria); Restaurante Scama Guadalmina (Marbella); La Escollera (Estepona); Tropy (Caleta de Vélez); Taberna Marinera La Victoria (Rincón de la Victoria); El Palangre (Estepona); La Mariscá (Málaga); Los Delfines (Málaga); La Jábega (Torremolinos) y El Canarias (Torremolinos).

En cuanto al jurado, lo han conformado el presidente de la AGM, Manolo Tornay; la diputada provincial Salomé Hidalgo; el influencer gastronómico Héctor Medina, de ‘Malagueño y Sibarita’; la propietaria de La Plata Casa Matilde -establecimiento ganador de la pasada edición-, Rocío Gálvez; y el académico Santiago Domínguez.

Reconocimientos del público

El público también ha podido participar en este certamen con dos categorías. El ‘Premio del Jurado Popular la Mejor Fritura Malagueña’ ha ido a parar a Los Delfines, en Málaga capital, mientras que el ‘Premio del Jurado Popular a la Mejor Fritura de Boquerones’ lo ha obtenido La Escollera, en Estepona.

Para ambas categorías se puso en marcha una votación popular a través de la página web de la Academia Gastronómica dónde el público ha podido votar la receta que más les ha gustado.

Esta tercera edición del Concurso a la Mejor Fritura Malagueña ha podido desarrollarse gracias a la participación y colaboración de Cervezas San Miguel, Junta de Andalucía, Gusto del Sur, Diputación Provincial de Málaga, Sabor a Málaga, y Morales y Godoy, a quienes Manolo Tornay ha querido agradecer su implicación para hacer posible esta iniciativa. Asimismo, el presidente de la Academia Gastronómica ha agradecido la generosidad y la excelente acogida del restaurante Gutiérrez Puerto para la celebración de la final del concurso y la posterior entrega de premios, en el año en el que Málaga celebra su reciente nombramiento como Capital Europea de la Cultura Gastronómica.