Los médicos anuncian huelga indefinida a partir de septiembre

Después de cinco semanas de movilizaciones a nivel nacional, los sindicatos, entre ellos el Sindicato Médico, han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida que dará comienzo una vez finalice el periodo estival, con movilizaciones que comenzarán a lo largo del mes de septiembre.

Los representantes sindicales responden así tras no lograr el cumplimiento de sus reivindicaciones ante el Ministerio de Sanidad. El lunes pasado, miles de profesionales de la sanidad se desplazaron a Madrid para concentrarse ante la sede del Ministerio para expresar su rechazo a la actual reforma del Estatuto Marco.