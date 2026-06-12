El emblemático Chiringuito Playa Malaya, situado en primera línea de playa en Benajarafe, celebra este año su 20º aniversario y quiere compartir esta fecha tan especial con clientes, vecinos y visitantes de toda la Costa del Sol.

Para agradecer la confianza recibida durante estas dos décadas, el establecimiento ha preparado una promoción gastronómica que estará disponible del 15 de junio al 3 de julio, de lunes a viernes durante todo el día.

Los amantes de la cocina marinera podrán disfrutar de una selección de 12 variedades de raciones de pescaito frito por solo 7,90 euros, una oportunidad única para saborear algunos de los productos más representativos de la gastronomía malagueña a un precio especial de aniversario.

El Chiringuito Playa Malaya celebra su 20º aniversario con una promoción especial de pescaito frito | Playa Malaya Benajarafe

Durante estos 20 años, Playa Malaya se ha consolidado como un punto de encuentro para familias, amigos y visitantes que buscan disfrutar de la mejor cocina junto al mar, manteniendo siempre su compromiso con la calidad, el servicio y la tradición gastronómica de la zona.

Desde la dirección del chiringuito animan a todos los clientes a sumarse a esta celebración y disfrutar de una promoción creada especialmente para conmemorar dos décadas de historia, sabor y momentos compartidos frente al Mediterráneo.

Promoción 20º Aniversario

Fechas: del 15 de junio al 3 de julio.

Días: de lunes a viernes.

Horario: todo el día.

Oferta: 12 variedades de raciones de pescaito frito por 7,90 €.

20 años contigo. 20 años junto al mar. Ven a celebrarlo con nosotros.

Chiringuito Playa Malaya Benajarafe: N-340, 208, 29790 Benajarafe, Málaga.