El Cebri: "Sé que tengo mucha gente detrás que siente el proyecto como suyo"

Los principios suelen ser inciertos, ilusionantes y soñadores. Esto le está pasando al artista antequerano El Cebri, que está cerrando la gira de su primer álbum: 'Secretos de un soñador'. Para explicar todo lo vivido en este 'tour', el cantante ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Málaga.

El artista empezó a soñar con ligarse a la música desde muy joven. Con 15 años recibió el regalo de una guitarra y, al no conocer a nadie que pusiese voz a sus acordes, fue convirtiéndose en hombre orquesta. Sus inicios a nivel profesional fueron bajo el mote que le acompaña por su Antequera natal, 'El Cebrí'.

En los últimos años ha estado girando por toda España y en este tramo final de 2026 aterrizará en Benajarafe, Sevilla, Madrid y cerrará el 4 de diciembre en la Sala Marte de Málaga Capital. En estos últimos conciertos, asegura El Cebri que van a contar con un gran número de invitados que van a completar las cuatro noches. Además, hace un llamamiento a sus seguidores para que vayan adquiriendo sus entradas y no pierdan la oportunidad de ir a escucharle.

Sobre este cierre de gira asegura que han querido poner el broche porque llevan girando desde meses antes de lanzar el disco, lo han seguido haciendo un año después de la publicación y está ansioso de poder sentarse en el estudio para grabar las siguientes canciones.

Actualmente ha formado parte del cartel de festivales de todo tipo. En su opinión, cree que los artistas -entre los que se incluye- están sufriendo cierto FOMO de querer formar parte de todos los posibles y eso les hace sentirse a veces en un entorno frío. Aún así, asegura que los que son a pequeña escala le están sirviendo para conectar con el público y los considera una gran oportunidad para que los pequeños artistas puedan darse a conocer.