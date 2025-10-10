La consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha presentado el I Catálogo de Mercados de Abastos de Andalucía, acto que ha tenido lugar en el Mercado de Atarazanas de la ciudad.

En este catálogo están recogidos los mercados de toda la región, entre ellos los 15 con los que cuenta la ciudad. Rocío Blanco, consejera de Empleo, destaca que pretenden acercar a los consumidores los servicios con los que cuentan los mercados tradicionales y la importancia que representan en el sector económico y laboral de Andalucía.

David Ruíz, presidente del Mercado de Atarazanas y de la Federación de Mercados de Andalucía, destaca que el trato humano y la calidad de los productos distinguen a estos comercios.

Por último, Elisa Pérez de Siles, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, destaca la labor que se ha realizado desde su concejalía para adecuar los mercados a las nuevas tecnologías y las exigencias de los consumidores.