Carolina Marín refuerza en Málaga las medidas de prevención contra los melanomas

Carolina Marín ha acudido este martes en el Muelle Uno a la segunda parada de "Objetivo Cero Melanoma 2026", campaña nacional de concienciación, impulsada por Cantabria Labs, sobre la prevención y la detección precoz del melanoma, que cuenta con el apoyo de la Fundación de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y la Asociación Española Contra el Cáncer. Tras su inicio en Madrid el pasado mes de mayo, la iniciativa recala ahora en la capital malagueña por una razón de peso: Andalucía es la comunidad autónoma con mayor incidencia de melanoma del país, con entre 10 y 12 casos por cada 100.000 habitantes, a los que se suman más de 2.300 casos de otros tumores cutáneos. Solo en la provincia de Málaga se registran en torno a 600 casos al año, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer. Estas cifras convierten a Málaga en un escenario prioritario para trasladar mensajes de prevención y concienciación a la población.

Bajo el lema "Deja a Cero el Melanoma", y con la colaboración de más de 40 dermatólogos a nivel nacional, la jornada ha puesto el foco en la importancia de la autoexploración periódica de la piel y la detección temprana de posibles señales de alerta, la visita al dermatólogo y la necesidad de la fotoprotección durante todo el año. En particular, la acción ha incidido en la regla ABCDE para detectar cambios sospechosos en un lunar—Asimetría, Bordes irregulares, Color no homogéneo, Diámetro superior a 6 milímetros y Evolución o cambios en el aspecto del lunar—, una herramienta sencilla y accesible que puede resultar determinante para la detección precoz del melanoma, y cuyo conocimiento sigue siendo uno de los principales déficits de la población española.

Según datos del Observatorio Heliocare by Cantabria Labs, alrededor del 80% de la población española no conoce la regla ABCDE, y casi la mitad no se revisa los lunares de forma periódica. "Estos datos reflejan que todavía existe un importante margen de mejora en la concienciación y en la adopción de hábitos preventivos. Como dermatólogos y como industria, tenemos la responsabilidad de contribuir activamente a cerrar esa brecha de conocimiento y, para ello, es fundamental que este tipo de mensajes lleguen a la población. Por eso, desde Cantabria Labs impulsamos iniciativas como Objetivo Cero Melanoma desde hace años", ha concluido el Dr. Juan José Andrés Lencina, dermatólogo y director médico de Cantabria Labs.

Por su parte, Carolina Marín, embajadora de Cantabria Labs, ha compartido su experiencia como deportista de élite para recordar la importancia de incorporar la protección solar y el cuidado de la piel a la rutina diaria: "Reconozco que mi forma de entender la protección solar ha cambiado mucho a lo largo de mi carrera. Cuando eres joven y estás centrada en competir, no eres del todo consciente del impacto que puede tener el sol a largo plazo. Con el tiempo, y especialmente desde que colaboro con Cantabria Labs, he entendido que no se trata solo de protegerte en momentos puntuales, sino de incorporar ciertos hábitos en el día a día. Ahora lo tengo completamente integrado en mi rutina, igual que la hidratación o el descanso".

El Dr. Leandro Martínez, dermatólogo, jefe de servicio de Dermatología del Hospital Regional de Málaga y director de la Clínica Dermatológica Dermacenter, ha destacado: “El melanoma puede pasar desapercibido si no revisamos nuestra piel con regularidad. Aunque cada vez contamos con más información sobre su prevención, todavía queda camino por recorrer para convertir ese conocimiento en hábitos. La autoexploración y la protección solar son gestos sencillos que pueden marcar la diferencia. Revisar la piel y consultar al dermatólogo ante cualquier cambio o duda debería formar parte de nuestra rutina”

La jornada también ha contado con la intervención de Isabel Orbe, directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer, quien ha subrayado: "El cáncer de piel es uno de los tumores más prevenibles, pero su incidencia sigue creciendo. La piel tiene memoria: el daño solar se acumula a lo largo de la vida y aumenta el riesgo de desarrollar alteraciones. Por eso la prevención debe comenzar desde la infancia, y gestos tan sencillos como revisar periódicamente los lunares o usar protección solar a diario pueden marcar una diferencia real".

Con #ObjetivoCeroMelanoma Cantabria Labs refuerza su posicionamiento como laboratorio farmacéutico español de referencia en dermatología, comprometido desde hace décadas con la salud, fiel a su propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a través de iniciativas con impacto real en la sociedad y respaldadas por la comunidad científica y la estrecha colaboración con profesionales sanitarios.

Tras Málaga, el tour Cero Melanoma continuará su recorrido por Santander en septiembre y la Rafa Nadal Academy en Mallorca en octubre, con acciones adaptadas a cada entorno y público. Una iniciativa que busca, en definitiva, que la salud de la piel ocupe el lugar que merece en la conversación sobre prevención en España.