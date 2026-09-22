La Cámara de Comercio acerca a las empresas de Málaga las oportunidades de negocio e inversión que ofrece Paraguay

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga ha celebrado la jornada ‘Paraguay, destino de oportunidades para empresas andaluzas’, un encuentro dirigido a acercar al tejido empresarial malagueño y andaluz las posibilidades de negocio, comercio e inversión que ofrece este mercado latinoamericano.

La jornada ha contado con la participación del embajador de la República del Paraguay ante el Reino de España, Justo Apodaca Paredes; el viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, Alberto Sborosky; la agregada Comercial de Paraguay en España, Natalia Cáceres; y la cónsul general del Paraguay en Málaga, María Soledad Saldívar. Por parte de la Cámara de Comercio de Málaga, el acto ha estado presidido por José Carlos Escribano de Garaizabal.

Durante el encuentro se han presentado las principales características del mercado paraguayo, sus oportunidades de inversión y expansión empresarial y los incentivos disponibles para las empresas extranjeras, así como las posibilidades de integración en las cadenas regionales de valor a través de su posición estratégica en el ámbito del Mercosur.

En su intervención, el presidente de la Cámara, José Carlos Escribano, ha destacado la importancia de acercar este tipo de oportunidades a las pequeñas y medianas empresas malagueñas, en el marco de la labor que desarrolla la entidad cameral para impulsar su internacionalización.

“Desde la Cámara estamos siempre abiertos a colaborar en todas aquellas iniciativas que permitan poner a disposición de nuestras empresas conocimiento y herramientas útiles para afrontar con mayores garantías sus procesos de internacionalización”, ha señalado.

El presidente también ha puesto de relieve el momento favorable para intensificar las relaciones comerciales con Paraguay, especialmente tras la entrada en aplicación provisional, desde el pasado 1 de mayo, del Acuerdo Comercial UE-Mercosur, que mejora las condiciones de acceso de las empresas españolas al mercado paraguayo.

En este contexto, Escribano ha destacado que las exportaciones españolas a Paraguay alcanzaron en 2025 los 178,3 millones de euros, máximo histórico, con un crecimiento del 6% respecto al año anterior y un superávit comercial español de 141,6 millones de euros. En el caso de Andalucía, las exportaciones alcanzaron los 7,8 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Paraguay superaron los 8,1 millones.

Por su parte, las empresas de la provincia de Málaga exportaron a Paraguay en 2025 por valor de 1,2 millones de euros, frente a unas importaciones de 143.000 euros, unas cifras que, según ha señalado el presidente de la Cámara, muestran el margen existente para seguir desarrollando las relaciones comerciales entre Málaga y el país latinoamericano.

Oportunidades para las empresas malagueñas

Durante la jornada se ha puesto el foco en las oportunidades que el mercado paraguayo puede ofrecer a las empresas en ámbitos como los bienes industriales, la agroalimentación, los servicios, las infraestructuras, la energía, el agua y saneamiento, las telecomunicaciones y la contratación pública.

En el caso de Málaga, se han identificado especialmente sectores en los que existe una importante experiencia y capacidad empresarial, como la agroalimentación, la tecnología y los servicios digitales, la ingeniería, las energías renovables, la construcción y las infraestructuras, el agua y saneamiento, la logística y el transporte, el turismo y los servicios profesionales.

Asimismo, durante el encuentro se ha destacado el proceso de consolidación de Paraguay como hub logístico y productivo regional, una circunstancia que puede ampliar las posibilidades de las empresas interesadas en utilizar el país no solo como mercado de destino, sino también como vía de acceso al conjunto del mercado del Mercosur.

La jornada ha incluido además un turno de preguntas y un espacio de networking y encuentro empresarial, que ha permitido a los asistentes profundizar en las posibilidades de colaboración y establecer contactos con los representantes paraguayos.

La iniciativa ha sido coordinada conjuntamente por la Embajada de Paraguay, el Consulado General del Paraguay en Málaga, REDIEX – Red de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay y la Cámara de Comercio de Málaga, como aliados para el fortalecimiento de las relaciones empresariales entre Paraguay y Andalucía.

Con este encuentro, la Cámara de Comercio de Málaga continúa desarrollando su labor de apoyo a la internacionalización del tejido empresarial, facilitando el acceso de las empresas a información, conocimiento y contactos que les permitan identificar nuevos mercados y oportunidades de negocio.

En este sentido, la Cámara reafirma su compromiso de seguir acercando a las empresas malagueñas las posibilidades que ofrecen los mercados internacionales y de acompañarlas en sus procesos de expansión exterior, especialmente a las pymes que buscan dar sus primeros pasos fuera de nuestras fronteras.