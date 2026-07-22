BRISA levanta el telón de su edición más abierta y accesible

Todo está ya preparado para que BRISA inaugure mañana jueves su sexta edición y convierta durante tres días el Dique de Levante del Puerto de Málaga en epicentro de la mejor música en directo. Del 23 al 25 de julio, BRISA reunirá a algunas de las bandas y artistas más destacados del panorama nacional junto a una amplia representación de talento emergente malagueño y andaluz, consolidándose como una de las grandes citas culturales del verano.

La jornada inaugural estará marcada por una de las actuaciones más especiales de esta edición: la despedida de Love of Lesbian de los escenarios malagueños. La banda ofrecerá su último concierto en la capital antes de su retirada, en una noche que también contará con David Otero, Barry B y Hot Chip (el toque internacional de la presente edición), además de las propuestas emergentes de Monte Ventura, Pilu, Pequeño Mal y Something about Tsunamis.

El viernes será el turno de una de las artistas más esperadas del cartel, Amaia, que compartirá protagonismo con Siloé, León Benavente, Soleá Morente, Merino, Samuraï y Sarria, configurando una programación que combina algunas de las propuestas más consolidadas del indie y el pop nacional con nuevos nombres de la escena musical.

Junto a ellos, las bandas emergentes Maenoba, Vis Viva, Wasabi Cru Sara Rais, Scandinavia y Corazón Inverso ofrecerán lo mejor de su joven repertorio.

El festival culminará el sábado con una jornada estelar donde destacan las actuaciones de La M.O.D.A., M-Clan, OBK, Pignoise, Ángel Stanich, Sienna o La Trinidad. La escena más talentosa tendrá amplia representación con RBT, The Ripples, Javypablo, Anadie, La Trinidad, Idaira Siles, Guarino, Nina Raku y Bravo Bravo. Un final por todo lo alto para situar a Málaga de nuevo como uno de los grandes referentes musicales del verano.

Además de su propuesta artística, BRISA Festival volverá a destacar por su compromiso social. Gracias a la colaboración con Fundación “la Caixa” y Music for All, esta edición será la primera en convertirse en un festival plenamente accesible e inclusivo, permitiendo que cualquier persona, independientemente de su grado de discapacidad, pueda disfrutar plenamente de la experiencia.

Con todo preparado para la apertura de puertas, BRISA vuelve a reivindicar su identidad como un festival que apuesta por la diversidad musical, el descubrimiento de nuevos talentos y la creación de una experiencia cultural única frente al Mediterráneo, reafirmando el crecimiento de un proyecto nacido en Málaga y convertido ya en una referencia nacional.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All, Fundación La Caixa y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Octopus Energy, Ricola, Pesca España, Burmar, Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Montosa, Grupo Cabello y Go Rest. Colaboran Europa FM como radio oficial del Festival y Diario Sur y El Español de Málaga como Partners Media.