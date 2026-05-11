Brisa Adicciones abre un nuevo centro de desintoxicación en Fuengirola

El Centro Privado líder en Málaga en el tratamiento especializado contra adicciones, Brisa Adicciones, presenta hoy viernes 8 de Mayo de 2026 su nuevo centro de desintoxicación en Fuengirola, con el objetivo de reforzar la atención a pacientes en la Costa del Sol y municipios de interior, con el objetivo de ampliar los recursos disponibles para personas y familias que necesitan intervención profesional en procesos de desintoxicación y tratamiento terapéutico para tratar las dependencias con o sin sustancia.

La puesta en marcha de este centro responde a una realidad cada vez más frecuente: muchas personas detectan a tiempo el problema, pero encuentran dificultades para acceder a un recurso especializado cercano, estructurado y con continuidad asistencial. En este contexto, la nueva apertura de Brisa Adicciones en Fuengirola busca facilitar el acceso a un servicio profesional, evaluación adecuada y acompañamiento terapéutico continuo con la garantía de ser una clínica con certificado NICA.

Método y equipo terapéutico cualificado

El equipo asistencial de Brisa en Fuengirola arranca con un equipo estable y titulado oficialmente: tres terapeutas permanentes con su director, Alvaro Granda al frente, con el seguimiento del equipo clínico de Brisa al completo, es decir un total de 11 profesionales. Todo el personal cuenta con formación universitaria y profesional en psicología sanitaria con especialización en terapia de adicciones, reforzando así un abordaje multidisciplinar, profesional y ético.

Brisa Adicciones Fuengirola es, además, centro sanitario autorizado por la Junta de Andalucía (NICA 68644), lo que garantiza la calidad y seguridad asistencial. El `método Brisa` combina la base del Modelo Minnesota con terapias basadas en la evidencia (Terapia Cognitivo Conductual (TCC), Aceptación y Compromiso (ACT), Dialéctico Conductual (TDC/DBT), Mindfulness para prevención de recaídas (MBSR) y Terapia Sistémica) e integra la Terapia IFS como recurso complementario para el trabajo emocional profundo. La intervención se articula en terapias grupales e individuales, psicoeducación a paciente y familia con un plan de seguimiento personalizado. Asimismo, el centro opera con diferentes niveles de atención: Centro Ambulatorio, Centro de Día y una red de centros de ingreso en colaboración para asegurar continuidad asistencial según las necesidades de cada caso.

Un recurso especializado en Fuengirola para iniciar la desintoxicación con seguridad y continuidad

La desintoxicación es una fase inicial esencial en el abordaje de muchas adicciones, especialmente cuando existe consumo continuado, pérdida de control frente a dependencias o dificultades para interrumpir la conducta adictiva sin apoyo profesional. No se trata únicamente de “dejar de consumir”, sino de establecer un marco asistencial que permita:

Valorar adecuadamente el caso y el nivel de riesgo de cada paciente.

Acompañar el proceso de cese o reducción del consumo con criterios clínicos.

Identificar factores personales, familiares y contextuales que sostienen la conducta adictiva.

Diseñar un plan de intervención personalizado que no se limite a la abstinencia, sino que favorezca la estabilización y la prevención de recaídas.

Desde esta perspectiva, el nuevo centro Brisa de Fuengirola está orientado a ofrecer un entorno de apoyo terapéutico y seguimiento profesional, priorizando la seguridad del paciente y la continuidad del tratamiento, elementos clave para una recuperación estable y definitiva.

Con la apertura de este centro de desintoxicación en Fuengirola, Brisa Adicciones amplía su cobertura asistencial en la Costa del Sol y facilita el acceso a un recurso especializado para personas y familias que necesitan iniciar un proceso de recuperación con acompañamiento profesional.