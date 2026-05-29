BRESH llega a Estepona el próximo 8 de agosto con una noche llena de música, espectáculo y diversión

La fiesta internacional BRESH aterriza en Estepona el próximo 8 de agosto a partir de las 23:00 horas con una propuesta que promete convertirse en uno de los grandes eventos del verano en la Costa del Sol. Una noche pensada para disfrutar sin etiquetas y con la mejor energía.

Reconocida a nivel internacional por su formato innovador y su cuidada producción, BRESH se ha consolidado como una de las fiestas más populares del momento. El evento combinará una selección musical que recorrerá desde los éxitos urbanos y comerciales más actuales hasta canciones icónicas de diferentes generaciones, creando una experiencia dinámica y pensada para todo tipo de público.

La cita contará además con una ambientación especial, sorpresas durante toda la noche y una estética característica que ha convertido a BRESH en un fenómeno social en ciudades de todo el mundo. Estepona se suma así al circuito de destinos que acogen una de las marcas de ocio más reconocidas de los últimos años.

Las entradas ya se encuentran disponibles desde 15 euros más gastos de gestión en su primer tramo de venta. El precio aumentará en las siguientes fases, por lo que se recomienda adquirirlas con antelación para asegurar el acceso al mejor precio disponible.

Con miles de seguidores en cada una de sus ediciones y una gran expectación en redes sociales, todo apunta a que BRESH será una de las noches más destacadas del verano en Estepona, reuniendo a asistentes llegados desde distintos puntos de Andalucía y visitantes que disfrutarán de una experiencia pensada para bailar, compartir y celebrar hasta el final.