El Ayuntamiento de Málaga incorpora 60 nuevos vehículos de recogida y limpieza con una inversión de más de 5,7 millones de euros

Además, contribuyen a una mayor fiabilidad operativa, reduciendo averías y posibilitan más tiempo en calle prestando servicio.

Asimismo, ponen de manifiesto el compromiso ambiental del Consistorio ya que se trata de vehículos más eficientes y con menores emisiones, alineados con los objetivos de sostenibilidad y economía circular; al tiempo que reducen el impacto acústico.

Se encuadran, por tanto, en la renovación progresiva de la flota, priorizando seguridad, eficiencia, sostenibilidad y durabilidad, con equipamientos más ergonómicos, seguros y cómodos.

Los 60 nuevos vehículos se distribuyen en 21 de ellos destinados a recogida y 39 a limpieza viaria. En concreto, se trata de 11 unidades de carga trasera y 3 de carga lateral de diversa capacidad, 7 camiones de gancho multibasculante, un lavacontenedor de carga lateral, 8 triciclos 100% eléctricos, 24 vehículos auxiliares miniván híbridos, 5 maxiván híbridos, y una barredora. Además de los vehículos, también se ha adquirido nueva maquinaria como 15 sopladoras eléctricas y 8 desbrozadoras eléctricas.

La nueva flota se incorporará al servicio en los próximos días. Además, cabe destacar que a esta inversión, que se ha materializado con partidas de 2025, se sumarán otros 32 vehículos, cuya compra ya se ha licitado, y la prevista en este año 2026 que contempla 20 nuevos vehículos, entre ellos, nuevas barredoras y fregadoras eléctricas, así como vehículos caja abierta con pulpo y lavacontenedores.

En total, serán más de 100 nuevos vehículos entre 2025 y 2026 para el servicio en calle.

21 vehículos de recogida y 39 de limpieza

Respecto a los 21 vehículos de recogida, con un importe total de más de 4,38 millones de euros, las características son las siguientes:

· 6 unidades de carga trasera de 21 m³. Se trata de equipos de 21 m³ de carga trasera que compactan el residuo hasta ratios de aproximadamente 7:1, aprovechando al máximo cada viaje. Con carrocerías de una sola pieza y sistemas hidráulicos eficientes, que reducen el riesgo de fugas y mejoran la limpieza. Y con elevadores polivalentes que permiten trabajar con todos los tipos de contenedores habituales (desde cubos pequeños hasta contenedores de 1.100–1.300 litros).

· 5 unidades de carga trasera de 12 m³. Con maniobrabilidad superior en zonas urbanas gracias a su configuración de dos ejes y distancia entre ejes reducida, con radio de giro optimizado. Menor consumo y emisiones (DTI 8 Euro 6).

· 3 unidades de carga lateral de 23 m³. Se incorporan camiones de 26 toneladas para optimizar la recogida lateral en barrios densos, incrementando la capacidad por viaje.

· 7 unidades de multibasculante: son camiones “gancho” multibasculante, para la recogida eficiente de contenedores de residuos voluminosos.

En el caso de los 39 vehículos destinados a limpieza viaria, por un importe de más de 1,37 millones de euros, tienen las siguientes características:

· 8 unidades de triciclos 100% eléctricos. Se suman 8 nuevos triciclos eléctricos a los 9 existentes, ampliando la flota ligera para llegar a los rincones más complicados de los barrios, sin emisiones ni ruidos.

· 24 unidades de vehículos auxiliares minivan híbridos gasolina/glp. Fortalecen la logística de apoyo en la limpieza viaria con vehículos versátiles, económicos, reduciendo costes operativos y emisiones contaminantes. Sustituyen los diésel de más de 20 años por una flota uniforme, eficiente y bicombustible. Con cajón abierto de 2m³ que optimiza la carga/descarga rápida de los residuos.

· 5 unidades de vehículos auxiliares maxivan híbridos gasolina/glp. Con cajón abierto de 4 m³, elevan la capacidad logística municipal para tareas de mayor volumen, manteniendo la eficiencia.

· 1 unidad de lavacontenedor de carga lateral: con un tiempo de ciclo de recogida y lavado de 64 segundos.

· 1 unidad de barredoras de aceras de 2 m3. Para barrido profesional de aceras.