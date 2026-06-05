‘Avanzar para ganar’, una invitación a reencontrar el rumbo a través de la metáfora de la vida como un coche

¿Qué ocurre cuando avanzamos, pero no sabemos si vamos en la dirección correcta? Esta es una de las preguntas que plantea ‘Avanzar para ganar’ (Gestión 2000), el primer libro de Víctor Almirall, fundador de grupo Vialdy y director nacional de Ventas en EAE Business School (Grupo Planeta), presentado este miércoles en el Hotel Barceló (Málaga). La obra funciona como una invitación para revisar el rumbo vital a través de una metáfora sencilla, la vida como un coche, y nace tras la visita del autor al lugar exacto donde sucedió la tragedia de los Andes. Una experiencia que le llevó a compartir aquello que le ha ayudado a avanzar, por si también puede servir a otras personas.

El libro parte de la idea de que todos conducimos nuestra propia vida, pero no siempre revisamos si tenemos claro el rumbo, si el motor funciona, si el combustible que nos mueve es el adecuado o si seguimos avanzando por inercia. A través de esta premisa, Almirall propone una reflexión sobre el propósito, los valores, la toma de decisiones, la resiliencia y la importancia de avanzar con dignidad.

‘Avanzar para ganar’ no es un libro para dar lecciones. Es una forma de compartir experiencias que puedan servir a otras personas en su propio camino. Desde su trayectoria en el mundo empresarial hasta momentos personales que han marcado su forma de entender la vida, el autor construye un relato basado en el impacto que nuestras decisiones pueden tener en el rumbo de nuestras vidas.

Una visita al lugar de la tragedia de los Andes

Uno de los momentos que impulsó la escritura del libro fue su visita al lugar exacto donde sucedió la tragedia de los Andes. “Decidí escribir este libro después de visitar el lugar exacto donde sucedió la tragedia de los Andes, allí entendí muchas cosas y bajé concienciado con la idea de que debía compartir aquello que me ha ayudado a avanzar en mi vida, por si le servía a alguien”, explica Almirall. De hecho, la propia presentación del libro arrancó este miércoles con la primera escena de la película de J. A. Bayona, ‘La Sociedad de la Nieve’, entre la mirada atenta de los asistentes.

La experiencia en los Andes se convirtió en un catalizador para ordenar sus aprendizajes acumulados durante años. Llegó así a la conclusión de lo importante que es tener “un GPS vital, revisar el motor que nos impulsa, cuidar el combustible emocional que nos permite seguir adelante y conducir con responsabilidad incluso cuando el camino se complica”.

Un relato basado en la metáfora del coche

En ‘Avanzar para ganar’, cada parte del coche representa una pieza esencial de la vida. El GPS simboliza los objetivos y la capacidad de aceptar los cambios de rumbo. El motor representa el propósito. El combustible se vincula con el amor y los vínculos que hacen posible avanzar. Las ruedas hablan de hábitos, formación, lealtad y generosidad. El volante y los pedales remiten a la acción, el control, la responsabilidad y la gestión del miedo o la prisa.

Para el autor, ganar no significa únicamente alcanzar el éxito profesional. El verdadero premio está en avanzar con sentido, con coherencia y con la paz de saber que el camino recorrido ha tenido un propósito.

Charlas y encuentros para compartir una forma de avanzar

El libro se apoya en tres pilares fundamentales: la responsabilidad de alcanzar la plenitud, la metodología del coche y el factor humano. Desde esta perspectiva, el autor defiende que el éxito sin servicio es un camino incompleto, pues alcanzar una posición de liderazgo solo cobra verdadero sentido cuando lo aprendido puede ponerse al servicio de otros.

Por eso, ‘Avanzar para ganar’ también conecta con la faceta más personal de Víctor Almirall y marca el inicio de una nueva etapa para el autor: compartir sus experiencias en conferencias, encuentros y espacios de reflexión con asociaciones, colectivos y personas que atraviesan momentos de cambio, dificultad o búsqueda de propósito.

“El objetivo no es presentar una fórmula mágica, ni ser un gurú, sino compartir aquello que, desde mi experiencia, me ha ayudado a seguir avanzando. Si algo de lo vivido puede servirle a alguien, habrá merecido la pena contarlo”, señala el autor.