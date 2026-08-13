Así ha reaccionado el alcalde de Málaga ante los nuevos efectivos del cuerpo de bomberos

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, continúa reforzando el Real Cuerpo de Bomberos con más efectivos, nuevos vehículos y material de intervención y protección. La plantilla se mantiene en torno a los 300 profesionales tras la incorporación de 50 nuevos funcionarios el pasado mes de julio, mientras se estudia la ampliación con otras 45 plazas. Además, se incorporarán tres bomberos enfermeros para reforzar la atención sanitaria durante las intervenciones.

El dispositivo también suma nuevos equipos de protección individual, herramientas y medios destinados especialmente a mejorar la seguridad de los bomberos y el trabajo forestal. A ello se añade la reclasificación de las categorías profesionales en aplicación de la Ley de Emergencias, una medida que supone el reconocimiento y revalorización de la labor que desempeña el cuerpo. Durante la visita, el alcalde, Francisco de la Torre, ha destacado la apuesta municipal por dotar a los bomberos de los mejores recursos y ha subrayado que “no se merecen recursos limitados”. Como parte de la jornada, el regidor ha conocido de primera mano el funcionamiento de uno de los nuevos vehículos y ha podido comprobar los equipos de protección que utilizarán los efectivos.