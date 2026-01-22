Arrancan las III Jornadas de Jóvenes Emprendedores en el Palacio de la Paz de Fuengirola

Más de 1.700 jóvenes de municipios pequeños de la provincia aprenderán a poner en marcha sus iniciativas de negocio en las III Jornadas de Jóvenes Emprendedores, que han arrancado hoy en el Palacio de la Paz de Fuengirola y continuarán los días 28 de enero en Málaga capital, 5 de febrero en Antequera y 13 de febrero en Mijas.

Este encuentro pretende fomentar el talento, la innovación y la vocación emprendedora a través de diversas actividades que incluyen ponencias, talleres prácticos y oportunidades de networking con expertos del sector y otros emprendedores jóvenes.

Tras la inauguración de hoy en Fuengirola, la programación se trasladará a Málaga capital el próximo miércoles 28 de enero, donde se celebrará en el Centro Google de Excelencia en Ciberseguridad (GSEC). Las jornadas continuarán en Antequera el miércoles 4 de febrero y en Mijas el viernes 13 de febrero. Las sesiones se llevarán a cabo en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera y en el Teatro Manuel España de Las Lagunas, en Mijas.

A lo largo de las jornadas, los participantes disfrutarán de un espacio de aprendizaje que combina sesiones inspiradoras con formación práctica. Se abordarán temas relevantes para ayudar a los jóvenes a transformar sus ideas en iniciativas empresariales viables, lo que incluye la posibilidad de generar contactos profesionales útiles.

La inscripción es gratuita y abierta a todos los jóvenes interesados, quienes pueden registrarse a través de la web oficial, donde también se puede consultar el calendario detallado y la descripción de cada sede.

En Más de Uno Málaga, el organizador de las jornadas, Álvaro García, nos cuenta todos los detalles.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga, el Instituto Andaluz de la Juventud, y los ayuntamientos de Fuengirola, Antequera y Mijas, así como la colaboración de numerosas empresas vinculadas al emprendimiento juvenil.