MAÑANA SÁBADO EN LA SALA PARÍS 15

Arco: "Me piden caviar en todas mis letras"

El cantante granadino, de gira por sus 10 años de carrera en solitario

Redacción

Málaga |

Conocido anteriormente por haber integrado la banda granadina El Puchero del Hortelano hasta finales de 2015, Antonio Arco Puerto (Granada, 1976) emprende carrera en solitario y diez años después, llevaba a cabo una gira especial de celebración.

Diez años en lso que han visto la luz cuatro discos, Uno, Abril, 100 veces y Sol, y un libro 40 años, 40 canciones.

Una carrera en la que ha hecho colaboraciones con la malagueña Diana Navarro o Efecto Pasillo, y en la que su single Lo difícil sigue siendo lo más escuchado.

