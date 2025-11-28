Arco: "Me piden caviar en todas mis letras"

Conocido anteriormente por haber integrado la banda granadina El Puchero del Hortelano hasta finales de 2015, Antonio Arco Puerto (Granada, 1976) emprende carrera en solitario y diez años después, llevaba a cabo una gira especial de celebración.

Diez años en lso que han visto la luz cuatro discos, Uno, Abril, 100 veces y Sol, y un libro 40 años, 40 canciones.

Una carrera en la que ha hecho colaboraciones con la malagueña Diana Navarro o Efecto Pasillo, y en la que su single Lo difícil sigue siendo lo más escuchado.