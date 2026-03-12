Andalucía alcanzó en 2025 los 110,2 millones en inversión publicitaria

Este estudio ha sido presentado por Infoadex en una jornada sectorial organizada por Apecom en colaboración con La Fede (Asociación de Empresas de Comunicación) y la Aeps (Asociación de Empresas de la Publicidad de Sevilla) y el Consistorio malagueño.

El encuentro ha servido para analizar el comportamiento del mercado publicitario andaluz y su evolución en los últimos años. La inversión generada por anunciantes de la comunidad ha alcanzado los 110,2 millones de euros en 2025, lo que ha supuesto un crecimiento acumulado del 14% desde 2022 y ha permitido a Andalucía consolidar su posición como la séptima región en inversión publicitaria a nivel nacional, concentrando el 2,6% del total del mercado español.

Diversificación y crecimiento

Durante la jornada han intervenido Ignacio Luque, presidente de Apecom; Elia Méndez, directora general de La Fede; David Acosta, vocal de Creatividad y Digital de la Aeps; Patricia Sánchez y Pedro Villa, responsables de Infoadex; y Fernando Montañés, director del estudio. Todos ellos han coincidido en destacar la importancia de disponer de información actualizada para comprender la transformación del sector y tomar decisiones estratégicas.

El análisis territorial ha puesto de manifiesto el liderazgo de Sevilla en el volumen de inversión publicitaria, seguida por Málaga y Granada, mientras que el resto de provincias han mostrado una participación más moderada pero significativa, reflejo de una actividad empresarial diversificada y en crecimiento en toda la comunidad.

Distribución y restauración

En términos sectoriales, la inversión se ha concentrado principalmente en distribución y restauración, así como en servicios, bebidas, alimentación y educación, lo que ha evidenciado la estrecha relación entre la actividad publicitaria

y los principales motores económicos de Andalucía.