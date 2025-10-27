HABLAMOS DE LA MOVILIDAD EN LA ZONA ESTE DE LA PROVINCIA

Analizamos el informe que plantea alternativas para descongestionar el tráfico con actuaciones en la A-7

En Más de Uno hablamos del problema de la movilidad en la zona Este de la provincia con la presencia en nuestros estudios de Francisco Salado, presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, y el ingeniero Carlos Atienza, responsable del informe elaborado por la Consultora Andaluza de Modelado e Ingeniería. Además, escuchamos los testimonios de usuarios y empresarios junto al alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, y la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández.

Redacción

Málaga |

El informe técnico, solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca, propone iniciativas cuantificadas en 14 millones de euros

Se apuntan soluciones como rediseñar los ramales de acceso con nuevas estructuras para entrar o salir a la autovía, duplicar los carriles de salida y en algunos casos construir glorietas para ordenar mejor el tránsito

Entre 2013 y 2023 el tráfico se ha incrementado en un 79% en el punto de medición situado a la salida de El Palo y un 56% en la variante de Rincón

Francisco Salado sostiene la necesidad de acometer alternativas de manera urgente y explica que es una propuesta constructiva y positiva que se ha trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desde la premisa de la necesaria colaboración institucional y por el bien general, pese a lo cual lamenta la falta de respuesta de los responsables ministeriales. "Hay falta de empatía por parte del Ministerio", dijo.

Carlos Atienza, CEO de Andaluza de Modelado e Ingeniería, como responsable del informe recalca que las actuaciones no representarían un gran desembolso económico y que representarían la puesta en marcha de una serie de soluciones que aliviarían la congestión del tráfico.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer