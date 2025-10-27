Analizamos el informe que plantea alternativas para descongestionar el tráfico con actuaciones en la A-7

El informe técnico, solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca, propone iniciativas cuantificadas en 14 millones de euros

Se apuntan soluciones como rediseñar los ramales de acceso con nuevas estructuras para entrar o salir a la autovía, duplicar los carriles de salida y en algunos casos construir glorietas para ordenar mejor el tránsito

Entre 2013 y 2023 el tráfico se ha incrementado en un 79% en el punto de medición situado a la salida de El Palo y un 56% en la variante de Rincón

Francisco Salado sostiene la necesidad de acometer alternativas de manera urgente y explica que es una propuesta constructiva y positiva que se ha trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desde la premisa de la necesaria colaboración institucional y por el bien general, pese a lo cual lamenta la falta de respuesta de los responsables ministeriales. "Hay falta de empatía por parte del Ministerio", dijo.

Carlos Atienza, CEO de Andaluza de Modelado e Ingeniería, como responsable del informe recalca que las actuaciones no representarían un gran desembolso económico y que representarían la puesta en marcha de una serie de soluciones que aliviarían la congestión del tráfico.