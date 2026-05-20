ESTE MARTES A LAS 18 HORAS EN EL CLUB DEL LIBRO

Alice Kellen presenta en Málaga su última novela, "El club del olvido"

El inminente lanzamiento de El Club del Olvido, editado por Planeta, y el salto al cine y a las plataformas de dos de sus obras más emblemáticas confirman el alcance imparable de Alice Kellen como un fenómeno lector que supera ya los 3 millones de lectores.

Isabel Naranjo

Malaga |

Hay historias que se leen y se olvidan. Y hay historias que se quedan para siempre. Las de Alice Kellen pertenecen a esta segunda categoría. Con más de 3 millones de lectores, dieciséis novelas publicadas y una comunidad de seguidores que llena ferias del libro y teatros, la autora valenciana se prepara para vivir el momento más importante de su trayectoria. 2026 será, sin duda, el Año Alice Kellen. Un año en el que su universo narrativo se expande como nunca antes, uniendo literatura y audiovisual en una misma conversación cultural

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