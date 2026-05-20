ESTE MARTES A LAS 18 HORAS EN EL CLUB DEL LIBRO

Alice Kellen presenta en Málaga su última novela, "El club del olvido"

El inminente lanzamiento de El Club del Olvido, editado por Planeta, y el salto al cine y a las plataformas de dos de sus obras más emblemáticas confirman el alcance imparable de Alice Kellen como un fenómeno lector que supera ya los 3 millones de lectores.