Alice Kellen presenta en Málaga su última novela, "El club del olvido"

Hay historias que se leen y se olvidan. Y hay historias que se quedan para siempre. Las de Alice Kellen pertenecen a esta segunda categoría. Con más de 3 millones de lectores, dieciséis novelas publicadas y una comunidad de seguidores que llena ferias del libro y teatros, la autora valenciana se prepara para vivir el momento más importante de su trayectoria. 2026 será, sin duda, el Año Alice Kellen. Un año en el que su universo narrativo se expande como nunca antes, uniendo literatura y audiovisual en una misma conversación cultural