AGEVIAND propone el pacto Málaga Como Kilómetro Cero de la Vivienda Cooperativa Asequible en España

La propuesta "Agenda AGEVIAND 2026-2036: Málaga Kilómetro Cero de la Vivienda Cooperativa Asequible", es una idea de AGEVIAND que ha trasladado para su revisión a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga, así como en varias mesas técnicas con los responsables del instituto Municipal de la Vivienda..

En Más de Uno Málaga, José Antonio Rivera, presidente de la Asociación de Gestoras de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía, cómo será el resto de documentos que conformarán el plan de gestión municipal cooperativa, junto con la agenda 2026-2036, acciones y hoja de ruta, dentro de los ecosistemas locales, autonómicos y nacionales, también será remitido a la.

El desarrollo plantea una respuesta estructural a la emergencia habitacional en Málaga, basada en vivienda cooperativa protegida en cesión de uso sobre suelo público, con las mismas herramientas que hoy se otorgan al capital privado (cesión a largo plazo y ayudas europeas a fondo perdido), pero al servicio directo de la ciudadanía organizada.

Rivera considera que el enfoque, los datos y las medidas propuestas pueden resultar de alto interés informativo para la ciudadanía, tanto por su impacto local como por su carácter replicable en Andalucía y en el resto de España.