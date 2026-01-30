San Miguel celebra sus 60 años en Málaga: Álvaro de Luna, arte urbano y una entrada que solo se consigue "brindando"

Hay historias que están escritas con salitre y biznaga, como la de San Miguel en Málaga. La marca de cerveza cumple 60 años desde su llegada a la capital de la Costa del Sol, una ciudad de la que ya forma parte indisoluble. Para celebrar este aniversario, el próximo 6 de febrero San Miguel organiza un festival único que une música, arte y moda bajo el marco de su campaña ‘Sentir Málaga’, devolviendo a la ciudad el cariño recibido durante seis décadas.

El evento, que tendrá lugar en Sorhlin Andalucía, se transformará en el escenario de un festival único que celebra el presente y el futuro de la marca en la ciudad. El cartel lo encabeza el artista andaluz Álvaro de Luna, ejemplo del arraigo andaluz, donde el arte se lleva por bandera. Fiel a su espíritu seeker tan característico de San Miguel -definido por la búsqueda constante de nuevos retos y el afán por redefinir las reglas- el evento cuenta también con la presencia de Baliza, el grupo español formado por dos artistas que un día se

atrevieron a viajar hasta las calles de Irlanda para expandir su mundo y sus límites en la música, encontrando así su camino y el éxito. Carmen de la Fuente es la encargada de poner la música desde la cabina a este encuentro de celebración con su proyecto Blin Blin.

Como marco de esta celebración, San Miguel presentará de forma exclusiva un proyecto artístico que rinde homenaje a su vínculo histórico con la capital; una pieza que, tras el evento, quedará como un regalo permanente para el disfrute de todos los malagueños.

Tres brindis por una entrada San Miguel propone una vuelta a lo tangible: el acceso al festival ‘Sentir Málaga’ es exclusivo y hay dos formas de acceder a sus tickets. La marca reta a los malagueños a brindar y reunir 3 collarines de tercio de hostelería de San Miguel -o 6 collarines de cuarto de alimentación-, que podrán intercambiar por su acceso al evento.

El fin de semana del 30 de enero una flota de coches Mini reconvertidos en "taquillas itinerantes" recorrerá los puntos más emblemáticos de Málaga buscando a aquellos que quieran conseguir sus entradas para los conciertos, canjeables en el momento. Además, a partir de hoy mismo la cerveza pone a disposición entradas al festival a través de su icónico Seeker Pass. Los usuarios podrán registrarse en su web y canjear sus pincodes (códigos encontrados en los productos) para conseguir la suya.

La celebración no termina en la música. San Miguel refuerza su conexión con el diseño a través de una colaboración exclusiva con la marca de ropa Bvmpers, creando prendas de edición limitada que capturan ese espíritu inconformista.

Esta unión entre San Miguel y Málaga, celebrado a través del arte, es el reflejo de su espíritu seeker: esa forma de ser basada en el inconformismo que empuja a buscar nuevos retos incluso cuando no los hay, redefiniendo horizontes en cada paso.

