AGAMMASUR consolida su crecimiento y refuerza su solvencia

La cooperativa AGAMMASUR, con sede en Colmenar (Málaga) y formada por más de 300 ganaderos y ganaderas de caprino del sur de España, continúa consolidando su posición como una de las principales cooperativas caprinas del país. Actualmente cuenta con una plantilla de 25 trabajadores y comercializa más de 25 millones de litros de leche de cabra al año, además de elaborar sus quesos bajo las marcas Montes de Málaga y El Pinsapo.

Durante la Asamblea General celebrada el pasado viernes, el Consejo Rector presentó las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, que reflejan una evolución positiva de la actividad cooperativa. La cifra de negocio alcanzó los 26,6 millones de euros, superando los datos del ejercicio anterior, y la cooperativa cerró el año con beneficios.

Los resultados obtenidos han permitido seguir reforzando la estructura financiera de la entidad, incrementando el patrimonio neto y aumentando el fondo de reserva voluntario, lo que contribuye a fortalecer la solvencia y la estabilidad de la cooperativa de cara al futuro.

La asamblea también sirvió para presentar algunas de las principales líneas de trabajo que la cooperativa está desarrollando para mejorar la rentabilidad de sus ganaderías socias. En este sentido, la veterinaria de AGAMMASUR, Esther Bachs, expuso el nuevo programa técnico veterinario que se está implantando en las ganaderías, basado en la integración del manejo sanitario, reproductivo y alimentario. El objetivo es incrementar la productividad y mejorar la rentabilidad de las granjas, prestando especial atención a la reducción de la estacionalidad de las producciones y a la mejora de la calidad higiénico-sanitaria de la leche.

Por su parte, Guillaume Piget, especialista en nutrición de rumiantes de la empresa francesa ALICOOP, presentó la nueva gama de piensos desarrollada por la cooperativa. Estas nuevas fórmulas, diseñadas específicamente para las ganaderías de AGAMMASUR, contemplan las distintas fases productivas de los animales —inicio, recría, preparto y lactación— y están concebidas para complementar los sistemas de pastoreo característicos de las granjas socias.

La apuesta por la inversión, la modernización y la sostenibilidad ha sido otro de los ejes estratégicos del último ejercicio. Entre las actuaciones desarrolladas destaca la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo, financiada mediante ayudas públicas, que permitirá mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia un modelo productivo más sostenible.

Asimismo, AGAMMASUR continúa reforzando su compromiso con el cooperativismo y el desarrollo del sector agroalimentario. La innovación continúa siendo uno de los pilares estratégicos de AGAMMASUR. Durante el último ejercicio se han intensificado los proyectos de investigación y desarrollo impulsados por la cooperativa, orientados a mejorar la competitividad del sector caprino y generar nuevas oportunidades de negocio. Entre las líneas de trabajo más destacadas se encuentra la valorización del suero de cabra, un subproducto de la elaboración quesera con un gran potencial nutricional, mediante el desarrollo de nuevos alimentos funcionales y productos innovadores de alto valor añadido.

La Asamblea General transcurrió con normalidad y contó con una amplia participación de socios y socias, que respaldaron la gestión realizada durante el ejercicio y conocieron los principales proyectos y líneas de trabajo para los próximos años.

Como es tradición, la jornada concluyó con el sorteo de un semental de pura raza caprina malagueña, una iniciativa que contribuye a la mejora genética de las ganaderías socias y al progreso continuo de la cabaña ganadera.

Los datos presentados confirman la buena evolución de AGAMMASUR y su firme apuesta por la rentabilidad de las ganaderías, la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del modelo cooperativo como herramienta de desarrollo para el medio rural andaluz.