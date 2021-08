De la Torre a Espadas: "¿Por qué no le pone reparos a la Torre de Sevilla?"

Primer rifirafe político en Málaga con el nuevo responsable del PSOE andaluz que es además alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Al de Málaga, no le ha gustado que haya cuestionado la idoneidad de construir la torre del Puerto, y le reprocha que no le ponga sin embargo pegas a la proyectada en la capital hispalense. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, defiende a pies juntillas el hotel del puerto y rechaza las declaraciones del flamante secretario general del PSOE andaluz en las que esgrime que ante el informe negativo emitido por el Ministerio de Cultura, que califica de “bastante contundente”, el Ayuntamiento debería replantearse su apoyo. Dice De la Torre, que hay más ventajas que inconvenientes en su construcción y pregunta al regidor sevillano, que por qué no le puso pegas, a la torre Pelli proyectada en la capital hispalense con un informe en contra, por lo que critica que su homólogo sevillano tenga dos medidas o varas diferentes de medir. Insiste De la Torre en que el proyecto supone un gran avance para la ciudad sin afección en el pasaje y que todo son elementos positivos en su diseño.

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado esta mañana la campaña de este año contra la violencia sexual sexista. Bajo el lema “No es no. Solo sí es sí”, este conjunto de actuaciones busca sensibilizar y prevenir las agresiones sexuales en la provincia. La campaña, que se lleva realizando desde 2016, este año tiene como objetivo la educación y concienciación de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes, mediante guías de prevención y actuación. Desde el Área de Derechos Sociales e Igualdad defienden la importancia de esta campaña y anuncian que seguirán trabajando en ella.

La Policía Nacional ha detenido a dos hermanos, de 21 y 24 años, por su presunta implicación en un delito de tentativa de homicidio. Al parecer, los detenidos agredieron el pasado mes de julio a un joven de 19 años “por la espalda”, que ingresó en el hospital en estado crítico con un grave traumatismo craneoencefálico.Los responsables huyeron después de golpear a la victima con un nivel metalico de obra. Al parecer, entre víctima e investigados había rencillas previas.

La Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Coín y la Asocaición de Productores Tomate Huevo de Toro, junto al Grupo de Desarrollo rural del Valle del Guadalhorce, organizan este fin de semana, 14 y 15 de agosto, el mercado Sabor a Málaga Tomate Huevo Toro 2021, que se celebrará en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce de la localidad.

En materia económica, y de la mano de Unicaja Banco, la conexión Málaga-Melilla se ha visto incrementada un 42,7% entre los meses de junio y julio respecto al mismo periodo del año anterior, con un movimiento de 43.970 pasajeros. De este modo, el Puerto de Málaga recupera de forma paulatina la actividad de pasajeros de esta línea regular, pese a la restricción de movilidad y la cancelación de la Operación Paso del Estrecho en los recintos españoles.