“Vivimos una gran inseguridad cada día que vamos a trabajar”, denuncia Cecilia Vargas de CCOO

Tres funcionarios, incluido un jefe de servicio, fueron agredidos por un "interno calificado especialmente peligroso y conflictivo" en el FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), que se encontraba en el módulo de ingresos en tránsito para pernoctar durante su traslado desde Puerto (Cádiz) a Brians (Barcelona).

El suceso ocurrió el lunes a las 20.00 horas, cuando el preso, con un historial de incompatibilidades en otras prisiones por peleas y agresiones, habría comenzado a gritar y exigir ver a su pareja interna, lanzando amenazas como “ya he matado a dos y no me importa uno más”.

Según relata Cecilia Vargas, delegada de CCOO en el centro penitenciario de Albolote, cuando el jefe de servicio trató de rebajar la tensión, el interno le propinó una patada que lo hizo caer por una escalera, provocándole una brecha en la cabeza, latigazo cervicaly abdominal. Los otros dos funcionarios también sufrieron golpes y requirieron atención hospitalaria.

“Estamos sufriendo más de una agresión al día”

Desde CSIF denuncian que este caso es “una prueba más de la alarmante escalada de violencia” en las cárceles españolas. Según datos oficiales, en lo que va de año se han registrado 504 agresiones a personal funcionario, lo que supone una cada 17 horas y 24 minutos.

El centro penitenciario de Albolote alberga actualmente 1.264 internos, "300 internos por encima de su capacidad" oficial, aseguran. La saturación, señalan, multiplica el riesgo para los funcionarios de prisiones.

“Faltan medios de prevención”

La delegada de CCOO en el centro, Cecilia Vargas, alerta de que el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y centros de inserción social dependientes (PEAFA), “no funciona”. El sindicato asegura que "solo sirve para perseguir funcionarios e impedir la prevención de riesgos". “No funciona porque actúa una vez producida la agresión y no la previene, tampoco se presta asistencia psicológica a las personas agredidas”, denuncia. Vargas reclama que las agresiones se gestionen “como marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, igual que en el resto de la administración”.

Además, insiste en que el centro no debería ser un punto de tránsito penitenciario: “Estamos sufriendo dos agresiones graves en un mes por internos en conducción”.

Vargas subraya también la falta de herramientas de contención: “Utilizamos solo sujeción mecánica (esposas) bajo permiso del jefe de servicio”, asegura, una limitación que, según CCOO, compromete la seguridad del personal.

Masificación y falta de personal: un cóctel que dispara el riesgo

Para CCOO, la combinación de población reclusa creciente, plantilla envejecida y recursos insuficientes ha creado “una situación insostenible”. Ambos sindicatos exigen a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias medidas inmediatas y reales que garanticen la protección de los trabajadores ante internos extremadamente peligrosos.