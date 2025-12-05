La Policía Nacional desmantela una organización criminal familiar y se incauta de más de 250 kilos de hachís

La investigación comenzó en octubre, cuando los agentes recibieron información sobre una familia de nacionalidad marroquí presuntamente implicada en la adquisición, almacenamiento y envío de grandes cantidades de hachís mediante transporte terrestre. Las pesquisas confirmaron la existencia de un grupo criminal perfectamente organizado formado por cinco personas de entre 20 y 76 años: una pareja, dos hijos y la suegra del principal investigado.

Según fuentes policiales, la organización utilizaba varios trasteros situados en un garaje como “guarderías” de hachís, donde almacenaban, dosificaban y preparaban la droga para su distribución.

Durante la primera fase de la operación, los agentes registraron la vivienda familiar y los trasteros, deteniendo en Granada a las tres mujeres implicadas —abuela, madre e hija— de 76, 43 y 21 años. Tras pasar a disposición judicial, la mujer de 43 años ingresó en prisión.

La intervención se complicó cuando el principal investigado, un varón de 57 años, embistió con un vehículo de alta gama al coche policial que intentaba interceptarlo, presuntamente mientras transportaba droga. Por estos hechos se le imputan también delitos de atentado contra agentes de la autoridad y contra la seguridad vial. Tras darse a la fuga, fue detenido días después en una localidad de la costa almeriense junto a su hijo de 20 años, portando 1.800 euros y varios teléfonos móviles.

Más de 250 kilos de hachís incautados

Durante los registros, los agentes hallaron más de 250 kilos de hachís en forma de tabletas y bellotas ocultos en el interior de arcones congeladores ubicados en los trasteros. Además, se intervinieron más de 144.000 euros en metálico, numerosos teléfonos móviles, dos balanzas de precisión, material de embalaje y una notable cantidad de joyas: anillos, pulseras, collares, colgantes y pendientes.

La operación concluye con los cinco detenidos a disposición judicial. El principal investigado y su pareja han ingresado en prisión, mientras que los otros tres miembros de la familia han quedado en libertad a la espera de comparecer en juicio.